Английская королева спаслась от ДТП на газоне Виндзорского парка

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Королева Великобритании Елизавета II за рулем Jaguar X-type проехалась по газону Большого Виндзорского парка. Таким образом она объехала прогуливавшуюся семейную пару, передают "Дни.Ру".

Королева торопилась на службу в церковь, но на дорожке парка путь ей преградила пара с двумя детьми.

По данным британских СМИ, Елизавета II при этом не нарушила правила дорожного движения не нарушила, так как в Великобритании она одна может ездить без водительских прав.

Также королеве разрешено ездить по территории Виндзорского парка на автомобиле.