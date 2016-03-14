Россельхознадзор уничтожил более 12 тонн контрабандных продуктов

Фото: ТАСС/Сергей Медведев

Россельхознадзор с 28 февраля по 13 марта уничтожил 12 тонн растительной продукции и 200 килограмм продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу в Россию. Это следует из информации на сайте ведомства.

Всего к 13 марта было задержано 2,61 тысячи тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 2,464 тысячи тонн. Также задержано 186 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено из них – 123 тонны.

По состоянию на 28 февраля, ведомством было задержано 2,598 тысячи тонн контрабандной растительной пищевой продукции и 185 тонн продукции животного происхождения, уничтожено – 2,452 тысячи тонн и 122,8 тонн соответственно.

Напомним, указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (продовольственного эмбарго), Владимир Путин подписал в конце июля прошлого года подписал указ. Уничтожение контрабанды началось с 6 августа. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

По мнению российских властей, уничтожение продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды, которая ввозится в страну.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.