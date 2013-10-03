В Москве создан консультационный центр по вопросам призыва

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут обратиться к специалистам за разъяснением положений законодательства в области воинской обязанности, а также сообщить о фактах нарушений и корыстных злоупотреблениях со стороны должностных лиц военных комиссариатов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Для этих целей столичная военная прокуратура на период осенней призывной кампании 2013 года открыла консультативно-правовой центр по вопросам призыва.

К работе центра привлечены представители юридических служб, районных отделов военного комиссариата столицы, а также медицинские специалисты призывных комиссий.

Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: Хорошевское шоссе, дом 38 Д, строение 2. Кроме того, консультацию можно получить по телефонам: 8 (499) 195-05-10, 8 (495) 693-59-49.

Напомним, 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания, которая завершится 31 декабря. В рамках призыва в войска отправятся 150 тысяч человек, в том числе 5 тысяч москвичей и примерно столько же жителей Подмосковья.