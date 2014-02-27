Объявлены финалисты конкурса на оформление входа гостиницы "Украина"

Гостиница "Украина". Фото: ИТАР-ТАСС

Объявлены финалисты международного открытого конкурса на разработку архитектурного решения входной группы гостиницы "Украина".

Как сообщает пресс-служба Москомархитектуры, 26 февраля 2014 года на территории Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" прошло заключительное заседание международного жюри, в рамках которого из 10 участников второго этапа конкурса были выбраны три финалиста.

Ими стали ABD architects (Россия) при участии Werner Sobek Moskwa (Россия), "Студия 44" (Россия), ТПО Лесосплав (Россия) при участии Malishev Wilson Engineers (Великобритания).

Отмечается, что в состав жюри входили российские и зарубежные эксперты в области архитектуры, инженерных конструкций и гостиничного бизнеса. Во время заседания члены жюри проанализировали архитектурные концепции участников, имена которых были зашифрованы и до принятия решения оставались неизвестными. Решение жюри также основывалось на результатах технической экспертизы, призванной выявить соответствие предложенных концепций требованиям технического задания и российскому законодательству в сфере охраны культурного наследия.

Заказчиком конкурса является ОАО "Гостиница "Украина", консультантом проекта выступает КБ "Стрелка".

Конкурс проходил при поддержке Москомархитектуры, а также департамента культурного наследия города Москвы и Союза московских архитекторов.

Напомним, международный конкурс на решение входной группы гостиницы "Украина" был объявлен 15 февраля 2013 года. Основной целью конкурса стал поиск оптимального художественного, дизайнерского и архитектурного решения.

Гостиница "Украина" - одна из семи сталинских высоток, силуэт которых является узнаваемым символом Москвы во всем мире. Построенное в 50-х годах прошлого века здание гостиницы является архитектурной доминантой и обозначает собой начало Кутузовского проспекта - одной из важнейших артерий города.