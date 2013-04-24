Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2013, 13:22

Культура

Дизайнеры смогут бесплатно получить площадку для экспериментов

"Афиша": В столице проходит конкурс "Новые передвижники Москвы"

В "Галерее Москва" работает проект "Новые передвижники Москвы". Дизайнеры, художники и архитекторы имеют уникальную возможность заполучить площадку для экспериментов в центре города.

Победители конкурса молодых талантов бесплатно получают помещение, где могут делать все, что хотят - от выставок до модных показов.

Первые победители конкурса – группа дизайнеров "Возрождение". Жюри было в восторге от их толстовок с портретами исторических персонажей (от Петра I до Юрия Гагарина).

Теперь они смогут пользоваться площадкой в течение двух месяцев, а не одного, как установлено в регламенте. Стоит отметить, что аренда такой площадки стоит 50 тысяч долларов в месяц.

В конкурсной заявке необходимо наиболее подробно описать свою идею и социальную значимость проекта. Заявки на участие можно оставлять на странице "Галереи Москвы" в Facebook.

конкурсы художники дизайнеры вещи арт-площадки Галерея Москва

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика