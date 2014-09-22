Москвичи примут участие в фестивале семейных театров

Фото: ИТАР-ТАСС

На VII фестивале семейных театров "Сказка приходит в твой дом", который пройдет в Москве с конца сентября по ноябрь, горожане покажут семейные спектакли. Об этом со ссылкой на столичный департамент культуры сообщает Агентство "Москва". В фестивале примут участие от 7 до 15 семей от каждого округа.

В фестивале может принять участие любая московская семья, вне зависимости от театрального опыта.

"На первом этапе фестиваля во всех округах Москвы с семьями работают консультанты — актеры московских театров. Семья-победитель окружного конкурсного отбора выходит на общегородской финал — однодневный показ миниспектаклей по 10-15 минут", - сообщили в пресс-службе.

Базовой площадкой фестиваля станет культурный центр "Москвич", в котором будет работать школа семейного театра. Среди ее преподавателей – педагоги по драматургии, режиссуре, сценической речи, сценическому движению, танцу и ритму.

"Участие семей в работе школы бесплатное. Занятия проходят в выходные дни. Анкета-заявка для участников размещена на сайте КЦ "Москвич", - отметили в департаменте культуры.

В сентябре пройдут репетиции, а с 15 по 30 октября будут проведены окружные отборочные туры.

Победители от каждого округа примут участие в городском финале 16 ноября на сцене Театрального центра "На Страстном".

В состав жюри войдут деятели искусств, а также специалисты по работе с семьей.

Заявку на участие можно оставить на официальном сайте фестиваля или на сайте ДК "Москвич.