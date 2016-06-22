Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня 2016, 17:22

Культура

LIVE: возможно ли сочетать в управлении организацией жесткость и сострадание

23 июня в МИА "Россия сегодня" состоятся дебаты лидеров некоммерческих организаций и бизнес-экспертов. Тема встречи – "Сострадание или жесткий менеджмент в управлении НКО: что выбрать?". Мероприятие пройдет в рамках конкурса ресурсного центра НКО Комитета общественных связей "Таланты для добрых дел". Экспертное жюри выберет людей, которые будут реализовывать программы поддержки НКО и благотворительных фондов. Участники дебатов обсудят, какими качествами должны обладать руководители некоммерческих организаций и сотрудники ресурсных центров поддержки.

Можно ли сочетать в управлении организацией жесткость и сострадание обсудят:

  • учредитель и президент Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер;
  • директор по управлению талантами Сбербанка России Марина Починок;
  • генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева;
  • генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова;
  • телеведущая, член Общественной палаты г. Москвы Арина Шарапова;
  • президент благотворительного Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Дмитрий Поликанов;
  • исполнительный директор Фонда "Созидание" Елена Захарова;
  • директор организации "Студио-Диалог", автор радиопрограмм из цикла "Адреса милосердия" Анна Белокрыльцева.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 16 июня в 16:00
  • Кто: лидеры некоммерческих организаций и бизнес-эксперты
  • Кому смотреть: москвичам

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
конкурсы бизнес милосердие прямые трансляции МИА Россия сегодня благотоврительность смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика