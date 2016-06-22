LIVE: возможно ли сочетать в управлении организацией жесткость и сострадание

23 июня в МИА "Россия сегодня" состоятся дебаты лидеров некоммерческих организаций и бизнес-экспертов. Тема встречи – "Сострадание или жесткий менеджмент в управлении НКО: что выбрать?". Мероприятие пройдет в рамках конкурса ресурсного центра НКО Комитета общественных связей "Таланты для добрых дел". Экспертное жюри выберет людей, которые будут реализовывать программы поддержки НКО и благотворительных фондов. Участники дебатов обсудят, какими качествами должны обладать руководители некоммерческих организаций и сотрудники ресурсных центров поддержки.

Можно ли сочетать в управлении организацией жесткость и сострадание обсудят:



учредитель и президент Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер;

директор по управлению талантами Сбербанка России Марина Починок;

генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева;

генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова;

телеведущая, член Общественной палаты г. Москвы Арина Шарапова;

президент благотворительного Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Дмитрий Поликанов;

исполнительный директор Фонда "Созидание" Елена Захарова;

директор организации "Студио-Диалог", автор радиопрограмм из цикла "Адреса милосердия" Анна Белокрыльцева.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.