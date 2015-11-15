В столице выбрали лучшего сотрудника центров госуслуг

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Лучшего сотрудника центров госуслуг выбрали в столице, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Им стала Анна Фирсова из межрайонного центра "Мои документы" районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино. Теперь она будет представлять столицу на всероссийском конкурсе профессионального мастерства.

Юлия Галкина из центра госуслуг района Печатники стала второй, а третье поделили между собой три специалиста: Андрей Агеев (Ломоносовский район), Дарья Горкина (Ростокино) и Татьяна Литвинец (Новокосино).

Лучшего сотрудника определили с помощью проверки знаний и навыков оказания госуслуг, клиентских кейсов, а также в в ходе самопрезентации.

В настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса.

Столичные центры предоставляют 152 услугу и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.

Кроме того, планируется открыть еще 20 центров в разных районах Москвы.