"Вечерняя Москва": В столице выбрали лучшие книжные магазины

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве прошел конкурс на лучший книжный магазин. В состав жюри вошли представители департамента СМИ и рекламы, Российского книжного союза, Российской книжной палаты, Ассоциации книгораспространителей, писатели, журналисты, специалисты книжного дела и пропагандисты чтения.

Они рассмотрели 30 заявок от столичных магазинов, а также проанализировали результаты опросов посетителей, пишет "Вечерняя Москва".

Больше всего споров у экспертов вызвала номинация "Книги в Рунете", после дебатов было принято решение назвать лучшим интернет-магазин "Озон". Остальные конкурсанты предоставили недостаточно информации.

В номинации "Лучший стационарный книжный магазин" было выбрано сразу 5 победителей: Дом книги "Молодая гвардия", "Москва" на Воздвиженке, магазины-клубы "Гиперион", "ДоДо Меджик Букрум" и "Лавочка детских книг". Все они за год увеличили товарооборот, расширили торговые площади и ассортимент.

По результатам опроса читателей, высокие баллы получили два магазина "Книги детям" на проспекте Вернадского и на улице Островитянова. Им жюри выделило специальный приз.

Лучшими специалистами книжной торговли признаны Евгений Сеннов из "Дома технической книги", Дарья Левина из магазина "Республика" и Лидия Любимцева из "Дома книги" в Беляево.

Все они получат дипломы на церемонии награждения, которая состоится в рамках XIV ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в декабре.