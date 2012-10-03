Стал известен шорт-лист "Русского Букера"

В список претендентов на получение премии "Русский Букер" попали Марина Ахмедова с "Дневником смертницы", Андрей Дмитриев и его "Крестьянин и тинейджер" и Евгений Попов с романом "Арбайт, или широкое полотно"

Ежегодная литературная премия "Русский Букер" огласила шорт-лист 2012 года, в который вошли шесть романов. Это произведения "Дневник смертницы. Хадижа" Марины Ахмедовой, "Крестьянин и тинейджер" Андрея Дмитриева, "Арбайт, или Широкое полотно" Евгения Попова, "Легкая голова" Ольги Славниковой, "Женщины Лазаря" Марии Степновой и "Немцы" Александра Терехова.

Финалистов выбрали из 24 романов, вошедших в лонг-лист. Член жюри Роман Сенчин подчеркнул, что в романах говорится о сегодняшних реалиях, в списке нет исторических произведений. Председатель жюри Самуил Лурье также отметил, что в произведениях, присланных на конкурс, не хватает романного профессионализма и новых эстетических идей.