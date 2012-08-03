Объявлен конкурс для молодых ученых на получение стипендии

ИТАР-ТАСС

31 июля был объявлен открытый конкурс для молодых ученых и аспирантов на получение президентской стипендии в размере 20 тысяч рублей в месяц.

Стипендии присуждаются научным работникам до 35 лет, ведущим работу по основным направлениям модернизации российской экономики: энергоэффективность, ядерные, космические, информационные и медицинские технологии. Стипендии назначаются на срок до трех лет и могут быть неоднократно выплачены одному лицу.

Регистрация соискателей ведется на сайте Совета по грантам Президента РФ. Заявку на стипендию необходимо подать до 1 сентября.

Сейчас молодые ученые обратились в министерство образования с просьбой продлить срок подачи заявок, сообщает газета "Московские новости" со ссылкой на инициативную группу студентов и аспирантов МГУ. Также ученые недовольны, что конкурс ограничен лишь пятью приоритетными направлениями.