Лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2016" выберут в столице 4 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

4 октября в столице выберут лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2016", сообщает mos.ru.

Конкурс проводится с 2011 года, за это время его лауреатами стали 163 представителя московской школы реставрации и 95 объектов. В частности, награды получили Московский планетарий, Триумфальная арка, здание бывшего Центросоюза архитектора Ле Корбюзье и Большой зал Московской консерватории.

Участниками становятся реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и пользователи объектов, инвестиционные компании, реставраторы и архитекторы.

"С каждым годом конкурс "Московская реставрация" привлекает все больше внимания москвичей и набирает популярность в профессиональной среде. По традиции, в начале октября члены экспертной комиссии, представляющие реставрационную отрасль, выбирают лучших из лучших, чтобы гарантировать объективность нашего конкурса", – сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Конкурсанты представляют жюри проекты в разделах:



Объекты гражданской архитектуры;

Городские усадьбы;

Объекты промышленной архитектуры;

Объекты культового зодчества;

Объекты садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры;

Объекты монументального искусства;

Объекты археологического наследия.

Жюри выбирает победителей в номинациях:

За лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию;

За высокое качество ремонтно-реставрационных работ;

За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ;

За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство.

В этом году в комиссию вошли заслуженный деятель искусств России Андрей Баталов, председатель Центрального совета ВООПИиК Галина Маланичева, эксперты и почетные реставраторы города. Победителей конкурса определят 8 декабря.