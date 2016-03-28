Facebook заблокировал аккаунт Юрия Лозы

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Facebook заблокировал страницу Юрия Лозы на неделю, сообщает музыкант на своей странице в "ВКонтакте". Причиной, по его словам, послужил пост о выступлении Земфиры в Вильнюсе, во время которого певица попросила убрать из зала украинский флаг.

"У меня был пост про Земфиру, и я не знаю, почему этот пост посчитали каким-то шовинистическим. Я подозреваю, что их напрягла фраза о том, что прибалты одинаково относятся как к украинцам, так и к россиянам, но сейчас они дружат с Украиной только потому, что те против "москалей". Только из-за этого", – цитирует Юрия Лозу Агентство "Москва".

Страница музыканта будет недоступна до 31 марта. По его словам, ранее он уже получал предупреждение от администрации Facebook.

Также музыкант рассказал о своих подозрениях о том, что претензию о блокировке Facebook отправила "проплаченная группа троллей со стороны Украины, которая получает разнарядку что-то забанить. Они посылают общую претензию, и тогда уже администрация Facebook удовлетворяет ее".

Копия поста, который стал причиной блокировки аккаунта Лозы в Facebook, размещена на его странице в соцсети "ВКонтакте". Текст посвящен концерту Земфиры в Вильнюсе, во время которого певица попросила зрителей убрать из зала украинский флаг, и предположениям Лозы о вероятных причинах произошедшего.

Ранее в Сети появилось видео с концерта певицы Земфиры в Литве. В июле прошлого года Земфира, выступая в Грузии, на сцене развернула флаг Украины.

На прошлой неделе Юрий Лоза сделал несколько критических высказываний о группах The Rolling Stones и Led Zeppelin. В программе "Соль" на телеканале РЕН ТВ он заявил, что 80 процентов того, что сделано группой Led Zeppelin, невозможно слушать, а The Rolling Stones "ни разу за всю жизнь не настроили гитару".