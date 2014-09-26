В Ялте пройдет научная конференция, посвященная проблемам СПИДа

Фото: ИТАР-ТАСС

29 и 30 сентября в Ялте состоится Всероссийская научно-практическая конференция "Современные направления противодействия и стратегии лечения ВИЧ-инфекции". В работе форму примут участие и представители столичного департамента здравоохранения, сообщили M24.ru организаторы мероприятия.

Участники конференции обсудят основные направления профилактики и лечения СПИДа.

Форум организован министерством здравоохранения РФ при участии Национальной вирусологической ассоциацией. Организаторы отмечают, что в Ялте выступят представители Московского городского центра СПИД, ведущие специалисты по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ, а также разработчики лекарств и вакцин.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве, по состоянию на 1 ноября 2013 года, насчитывалось 76,3 тысячи ВИЧ-инфицированных. Свыше половины из них - 58% - являются местными жителями, около трети - 29,5% - приезжими из других регионов России, 8% - иностранцы, а 4,5% - лица без определенного места жительства.

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции в Москве являются гетеросексуальный половой контакт (до 50% от общего числа заражений), гомосексуальный половой контакт (23,2%) и использование нестерильных шприцев при инъекции наркотика (23%).

Расходы на профилактику, диагностику и лечение больных ВИЧ-инфекцией в 2013 году, с учетом средств из федерального бюджета, превысили 2,2 миллиарда рублей. В эту сумму входит не только лечение и бесплатная возможность всех жителей Москвы сдать тест на ВИЧ, но и мероприятия, которые позволяют обеспечить безопасность донорской крови в Москве на уровне мировых стандартов.