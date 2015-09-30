Солисты московского театра "Новая опера" выступят в саду "Эрмитаж"

Фото: novayaopera.ru

1 октября, в Международный день музыки, в саду "Эрмитаж" пройдет концерт солистов московского театра "Новая опера".

В исполнении артистов Александра Богданова, Дмитрия Боброва, Александра Скварко и Георгия Фараджева в этот вечер прозвучат оперные арии, неаполитанские мелодии, а также песни времен СССР.

Поздравить музыкантов и горожан приедут руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и народный артист России Юрий Розум.

Международный день музыки традиционно отмечают 1 октября. 30 лет назад он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.