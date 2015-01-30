Трансляция: мастер-класс по фигурному катанию и концерт на историческом катке

Фото: m24.ru

31 января каток на Поклонной горе станет порталом в дореволюционный мир галантных мужчин и обворожительных дам. Гостей ждут мастер-класс по фигурному катанию и концерт российских звезд.

Секретами мастерства поделится фигуристка Анастасия Гребенкина. Для посетителей выступят Корнелия Манго, Родион Газманов, Ирина Ортман. 31 января посетили портала online.m24.ru смогут посмотреть прямую трансляцию с катка.