Трансляция: мастер-класс по фигурному катанию и концерт на историческом катке

Фото: m24.ru
31 января каток на Поклонной горе станет порталом в дореволюционный мир галантных мужчин и обворожительных дам. Гостей ждут мастер-класс по фигурному катанию и концерт российских звезд.
Секретами мастерства поделится фигуристка Анастасия Гребенкина. Для посетителей выступят Корнелия Манго, Родион Газманов, Ирина Ортман. 31 января посетили портала online.m24.ru смогут посмотреть прямую трансляцию с катка.
- Когда: 31 января, 17.00
- Что: мастер-класс по фигурному катанию и концерт
- Кто: фигуристка Анастасия Гребенкина и звезды эстрады
- Кому смотреть: начинающим фигуристам и поклонникам творчества отечественных музыкантов