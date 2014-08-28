"УДАРный флешмоб" пройдет в Бабушкинском парке

Фото: m24.ru

Ко Дню города в Бабушкинском парке организуют фестиваль барабанного искусства. Посетители могут принять участие в "УДАРном флешмобе", отбивая ритм как на барабанах, так и на обычных пластиковых ведрах.

Открывать фестиваль будут барабанщицы из ансамбля "Москвички", которые исполнят гимн Москвы. После по аллеям парка пройдут участники марш-парада.

На стендах под открытым небом разместят экспозицию "УДАРная история". Здесь можно не только увидеть необычные музыкальные инструменты, но и услышать звучание африканских, шаманских, кельтских, японских и классических барабанов. Стенды оборудуют MP3-плеерами.

Все желающие смогут поиграть на африканских барабанах в рамках ритмического тимбилдина от Taraboom.

Поднимать настроение гостям парка будут музыканты из этно-группы "Токэ-Ча", которые сочетают стили breakbeat, etno, drum and bass, ambient, folk, hip-hop и jazz с инструментами и песнями на языках разных стран мира. Также выступят оркестр карнавальной музыки "Маракату", импровизаторы Feel style и Moscow Hook.

"Многочасовой гала-концерт объединит лучшие барабанные шоу Москвы. Зрители увидят ярки выступления лучших групп этого жанра. Номера теп-шоу Flap drum show на сегодняшний день не имеют аналогов в России, они основаны на работе с современным лазерным шоу-оборудованием и сочетанием ритмов электронных и акустических барабанов с фанк-степом", - сообщили в столичном департаменте культуры.

В 22.30 в парке начнется праздничный салют.

Фестиваль барабанного искусства пройдет 6 сентября.