Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

28 августа 2014, 18:00

"УДАРный флешмоб" пройдет в Бабушкинском парке

концерты выставки культура День города музыканты салюты Бабушкинский парк барабаны свежий воздух фестивали и праздники семейная и молодёжная политика

Фото: m24.ru

Ко Дню города в Бабушкинском парке организуют фестиваль барабанного искусства. Посетители могут принять участие в "УДАРном флешмобе", отбивая ритм как на барабанах, так и на обычных пластиковых ведрах.

Открывать фестиваль будут барабанщицы из ансамбля "Москвички", которые исполнят гимн Москвы. После по аллеям парка пройдут участники марш-парада.

На стендах под открытым небом разместят экспозицию "УДАРная история". Здесь можно не только увидеть необычные музыкальные инструменты, но и услышать звучание африканских, шаманских, кельтских, японских и классических барабанов. Стенды оборудуют MP3-плеерами.

Все желающие смогут поиграть на африканских барабанах в рамках ритмического тимбилдина от Taraboom.

Поднимать настроение гостям парка будут музыканты из этно-группы "Токэ-Ча", которые сочетают стили breakbeat, etno, drum and bass, ambient, folk, hip-hop и jazz с инструментами и песнями на языках разных стран мира. Также выступят оркестр карнавальной музыки "Маракату", импровизаторы Feel style и Moscow Hook.

"Многочасовой гала-концерт объединит лучшие барабанные шоу Москвы. Зрители увидят ярки выступления лучших групп этого жанра. Номера теп-шоу Flap drum show на сегодняшний день не имеют аналогов в России, они основаны на работе с современным лазерным шоу-оборудованием и сочетанием ритмов электронных и акустических барабанов с фанк-степом", - сообщили в столичном департаменте культуры.

В 22.30 в парке начнется праздничный салют.

Фестиваль барабанного искусства пройдет 6 сентября.

Сайты по теме

Сюжет: День города-2014

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать