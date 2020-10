Найк Борзов: "Мне придется купить планету и свалить с этой"

Найк Борзов. Фото: В. Васильчиков

29 августа в клубе "16 тонн" состоится сольный электрический концерт Найка Борзова, на котором он презентует концертный клип "Ты горишь" с альбома "Везде и Нигде". Это первый концертный клип Найка за последние 10 лет. Помимо новых песен, Найк исполнит такие хиты, как "Лошадка", "Верхом на звезде", "Три слова". А уже 6 сентября музыкант отправится в тур в поддержку нового альбома.

В преддверии концертного тура Найк Борзов рассказал M24.ru о вещих снах, истории проекта "Флигмона", работе Killer Honda с DJ Oguretz, записи аудиокниги "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и любимом виниле.

- Найк, скоро у тебя сольный концерт, а потом и тур в поддержку нового альбома. Расскажи, как это будет?

- Будут перепады настроения, как на американских горках – от романтизма до безумия. Будут новые песни, много старых - мы отрепетировали порядка 40 песен. Причем программа будет меняться внутри тура. Возможно, будут одинаковыми начало и конец, но середина будет меняться от выступления к выступлению.

- Ты редко записываешься с кем-то - не любишь совместной работы?

- Дуэт - это не просто совместное пение двух особей. Важно, чтобы голоса и их сила совпадали. Ну и это должна быть специфическая песня, заточенная под дуэт. Как правило, я пишу песни от собственного лица, и не вижу в них возможностей для дуэтов. Бывает иногда как, например, в песне "King Size" (дуэт с Дельфином – прим. ред.). Там нестандартная история рассказывается от лица двух друзей, ведущих деструктивный образ жизни. Как правило, такие вещи люди совершают не в одиночку. Поэтому для усиления драматургии альбома было необходимо внедрение друга. Песня часто сама диктует, какой ей быть. Ты лишь можешь сделать ее пребывание в этом мире более комфортным.

-Как долго работал над тем, чтобы песням было "комфортно"?

- Последние четыре года - как закончил альбом "Изнутри", сразу начал работать над записью "Везде и Нигде". Почему так долго? Не знаю, у меня по-другому не получается. Хочется, чтобы все было идеально.

- Когда записываешь собственный материал, слушаешь чужую музыку?

- Когда пишу альбом или какие-то партии, слушаю только то, что делаю сам, и постоянно это гоняю туда-сюда. Вплоть до того, что когда составляю трек-лист, подолгу переслушиваю песни, чтобы выбрать последовательность. Я не слушаю чужой музыки в это время, мне это неинтересно. Потом, когда я уже заканчиваю работу, происходит выброс энергии. Тогда пустота начинает заполняться новой информацией: музыкой, путешествиями, интересным общением.

- И что ты послушал после окончания работы над альбомом?

- Мне понравилась группа Moon Duo, конкретно их альбом Sleepwalker. Это американская группа, семейный дуэт - бородатый хиппи со своей женой. Очень забавный, примитивный рок. Это направление существовало много лет назад, но сейчас ему придумали новое название "space rock". В любом случае, название романтичное, и кого-нибудь оно привлечет обязательно. Вообще, у Moon Duo все песни одинаковы, даже бит один и тот же.

Найк Борзов. Фото: Русских

- Альбом-то у тебя готов, а когда ждать клипы?

- В ближайшее время выйдет новый клип на песню "Ты говоришь". Мы решили сделать бодрое концертное видео – в мае был концерт в "Главclub", мы его отсняли и вот смонтировали клип.

- Не думал сделать клип-фильм, как это сделал Фаррелл – 24-часовой клип, как Lana Del Ray - получасовой Tropico или фильм-концерт, как "Metallica. Сквозь невозможное"?

- Думал, конечно, но ведь клип не сам Фаррелл делал, это нужно с кем-то придумывать. Чтобы режиссеры делали такие фильмы, их должна стимулировать сама музыка. Сейчас у меня готовы клипы "Поток", "Паническая атака", скоро будет "Ты горишь", идет работа над треком "Сейчас и здесь". Не знаю, получится ли снять клипы на все песни с нового альбома, но вот на половину из них точно будут видео. Можно сделать и мини-фильм, добавив отбивочки, как это делали Led Zepellin в своем фильме-концерте Celebration Day, где участники группы летают на самолетах. Такой фигни поснимать – вот тебе и артхаусный фильм.

- У тебя есть дар придумывать названия групп - "Бобры-мутанты", "Инфекция" - они как минимум необычные. Как ты это делаешь?

- Видимо, я не умею по-другому называть сайд-проекты. Даже если взять мои сольные пластинки – они такие же странные, непохожие ни на что. Как только появляется группа, у нее сразу появляется название. Порой названия приходят ко мне во сне, как, например, получилось с Killer Honda – мне приснилось название и обложка первой виниловой пластинки.

Или, например, в детстве я познакомился с двумя пареньками – один немец, другой – англичанин. Мы сделали проект "Флигмона" – я тогда увлекался чтением медицинских книг, справочниками болезней. На самом деле "Флигмона" – это измененное название болезни флегмона, это когда человек гниет изнутри. Мне тогда "фли" понравилось больше, чем "фле", а само слово "Флигмона" казалось красивым именем девушки. Мы записали-то всего четыре вещи наверно. Как сейчас помню, одна из них называется "Не рождество".

- А что с твоей последней группой Killer Honda происходит сейчас?

- Недавно выступали в Кирове на байк-фестивале. Сейчас сидим, в расслабленном режиме сочиняем новый альбом. Заканчиваем работу над фильмом-концертом, в основе которого наше первое выступление, состоявшееся на Селигере в 2013 году.



- Расскажи Найк, как ты сработался с DJ Oguretz, который сделал ремикс на трек Killer Honda "Golden Eagle"?

- Он услышал нашу группу, ему все дико понравилось, и он решил сделать совместный трек. Дал нам референс (свою версию - прим. ред.), который я немного поправил. У него был текст про куртку (Golden Eagle – прим. ред.), а я сделал песню о психоделических переживаниях под воздействием определенных обстоятельств. Так что его ремикс – это немного иной трек, и в клип он все-таки добавил эту куртку. Изначально у него уже была идея видео, еще до того, как были придуманы слова. Съемки заняли у нас минут 20 - мы постояли, покурили в сугробе, и, собственно, все.

- Помимо работы над альбомами, ты ведь еще успел озвучить аудиокнигу "Страх и отвращение в Лас-Вегасе" Хантера Томпсона. С чего началась эта история?

- Издательство, занимающееся аудиокнигами, предложило прочитать эту книгу почему-то именно мне. Даже не понимаю, почему они выбрали на эту роль меня (смеется). На самом деле, мне всегда было это интересно - в детстве мне нравился радиотеатр, то, что я не видел актеров и мог представлять все, что захочу, любых людей. Помню, как Ануфриев за все роли читал сказки, и мне это дико выносило мозг. Еще до того, когда появилась группа "Инфекция", мы собирались большой толпой, брали книгу и читали по ролям безумные произведения сюрреалистов, каких-нибудь югославских. Было такое направление "Театр абсурда". Мы озвучивали все какими-то гантелями, инструментами, по роялю ходили котами. И все это мы записывали на катушечный магнитофон с парой микрофонов.

Потом эта развлекуха сошла на нет – я услышал Joy Division и подумал "А почему у меня до сих пор нет группы? Это же такая фигня!" Так и появилась "Инфекция". После того, как СССР развалился, радиотеатр тоже канул в лету, и мне очень его не хватало. Когда появилась аудиокнига, я подумал, что это отличное продолжение радиотеатра, и захотел уже сам в этом поучаствовать. И так получилось, что мне предложили записать аудиокнигу. Короче начитал все роли и саундтрек написал.

- Что за саундтрек?

- В основном, это психоделическое кантри. Моя задача была на основе существующих саундтреков к книге - "Sympathy To The Devil", "White Rabbit" и других – сделать собственный саунд. Я как бы использовал ментальное существование этой музыкальной нити. Я очень круто поизвращался, пригласил своего друга Архипа. Это было время последней реанимации группы "Инфекция" – 2007-2009 года. Мы наиграли на кантри-гитарах безумные мелодии, веселились в студии по полной. "Power to the People" Леннона я тоже переделал, сделал синти-песню, используя оригинальные бэки девушек. На всю эту работу - саундтреки и озвучку - у меня ушел год.

- До этого читал Томпсона?

- Нет, книгу не читал, фильм смотрел. Ну и смотрел картину 1980-х годов, где Билл Мюррей играет Хантера Томпсона - "Там, где бродит бизон".

- Сам слушаешь аудиокниги или больше любишь читать?

- Читать люблю, из последнего - биография Кита Ричардса.

Найк Борзов. Фото: Русских

- Ты, наверно, слушаешь преимущественно рок?

- У меня нет такого, музыку слушаю под настроение. Могу эмбиент включить на весь день: Брайан Ино, Tangerine Dream, Клаус Шульц на виниле может пролететь - у меня много его пластинок. У Шульца музыка перетекает, только успевай стороны менять. Недавно отвис по Моцарту, вообще отлично. У меня есть вертак, с которого можно в mp3 перегонять с винила, вот скинул себе все, что можно на флешку. Слушал его везде – на гастролях, в наушниках, в номере включаю на колоночках. Я с собой везде вожу компьютер, могу и записывать что-то прямо в номере – гитары, голоса, набить ритм на драм-машинке.

- Большая коллекция винила дома?

- Ну так, есть немного. Я всегда стараюсь покупать пластинки, когда езжу заграницу. Зайду в магазинчик, куплю винильчик.

- Какую самую редкую пластинку ты покупал на развале?

- Я долго искал одного исполнителя, есть такой Jeff Buckley. У него всего один альбом студийный вышел при жизни, а после этого он утонул. Долго искал его винил, и вот недавно нашел во Франции.

*Из колонок в кафе доносится пение птиц

- Что-то меня смущают эти птички – не могу я в лесу давать интервью. Мне хочется прям…ничего не делать, просто слушать птичек и дышать, втыкать внутрь себя.

- Найк, а как насчет отдыха дикарем?

- Дикарем, говоришь…не знаю. Не то, чтобы не нравится, сейчас просто нет таких потребностей. Может быть, когда-нибудь в будущем, когда захочется от всего свалить. Но как тут убежишь – повсюду люди, почти не осталось мест, где можно остаться одному. Я думаю к тому моменту, когда я захочу этого - если вообще захочу - мне придется купить планету и свалить с этой. Или в черную дыру метнуться, и будь что будет.

- Можно еще на темную сторону Луны.

- Как вариант, а пока хочу просто музыкой заниматься.

Найк Борзов. Фото: Русских

Найк Борзов уже в 14 лет начал музыкальную карьеру, организовав панк-группу "Инфекция". Она просуществовала до 1992 года и успела записать два полноценных студийных альбома: "Онанизм" в 1990 году и "Отверстие для пупка" в 1992 году. Популярность к Найку пришла после "Инфекции", когда музыкант сменил панк-рок на психоделический рок. В 1992 году вышел первый сольный альбом "Погружение", а в 1994 году - второй альбом "Закрыто". Всего на счету артиста семь студийных альбомов, включая уже в 14 лет начал музыкальную карьеру, организовав панк-группу "Инфекция". Она просуществовала до 1992 года и успела записать два полноценных студийных альбома: "Онанизм" в 1990 году и "Отверстие для пупка" в 1992 году. Популярность к Найку пришла после "Инфекции", когда музыкант сменил панк-рок на психоделический рок. В 1992 году вышел первый сольный альбом "Погружение", а в 1994 году - второй альбом "Закрыто". Всего на счету артиста семь студийных альбомов, включая "Везде и нигде" , который вышел 15 апреля. Начало концерта 29 августа - в 21.00, стоимость билетов - от 1000 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТЫ



Дмитрий Кокоулин