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Культура

23 января 2015, 16:20

Инди-группа OK Go презентует в Yotaspace альбом A Million Ways

концерты инди YotaSpace OK Go

Фото: okgo.net

6 февраля в клубе Yotaspace выступят инди-музыканты OK Go. Концерт пройдет в рамках тура в поддержку альбома Hungry Ghosts.

Группа OK Go прославилась в первую очередь благодаря клипам. Видео "A Million Ways" стало самым скачиваемым в истории, а "Here It Goes Again" удостоилось премии "Грэмми".

Напомним, четвертый по счету студийный альбом Hungry Ghosts вышел в октябре. Новые песни стали более электронными, а на некоторые музыканты наложили глитчевые эффекты.

Одно из последних видео OK Go - на песню "The Writing's On the Wall". Как всегда, сняли они это за один дубль. Сейчас его посмотрели более 13 миллионов человек. Cамое просматриваемое их видео - "Needing/Getting" (более 30 миллионов просмотров).

Начало - в 20.00, стоимость - от 1700 рублей.

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Группа OK Go была основана в 1998 году. Больше всего на музыкантов повлияли Pixies, The Cars, Cheap Trick, T.Rex, Queen, Prince, The Zombies и панк-рок-группы из Вашингтона (Fugazi и Shudder To Think).

В 2002 году OK Go выпустили одноименный дебютный альбом. В британском чарте песня Get Over It получила 21-е место. В ту же неделю клип на эту песню был назван клипом недели по мнению журнала Q magazine. Сингл был использован в играх EA Sports "Triple Play 2003" и "Madden NFL 2003". Песня "Do What You Want" была использована в играх "NHL 06", "Guitar Hero On Tour" и "Burnout Revenge", а "Here It Goes Again" - в игре "Rock Band".


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