Электронный дуэт из Швеции The Knife объявил о своем распаде

The Knife. Фото: Страница группы в Facebook

Электронный коллектив The Knife объявил о своем распаде. Об этом в интервью изданию Dazed and Confused рассказала участница дуэта Карин Андерссон. Группа даст прощальный тур и после этого прекратит свое существование.

Прощальные концерты пройдут в Стокгольме, Гетенбурге, Берлине, Манчестере, Лондоне и Рейкьявике. Выступление в столице Исландии 8 ноября завершит европейский тур The Knife.