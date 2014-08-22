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Культура

22 августа 2014, 13:39

Электронный дуэт из Швеции The Knife объявил о своем распаде

концерты Швеция электронная музыка роспуск The Knife

The Knife. Фото: Страница группы в Facebook

Электронный коллектив The Knife объявил о своем распаде. Об этом в интервью изданию Dazed and Confused рассказала участница дуэта Карин Андерссон. Группа даст прощальный тур и после этого прекратит свое существование.

Прощальные концерты пройдут в Стокгольме, Гетенбурге, Берлине, Манчестере, Лондоне и Рейкьявике. Выступление в столице Исландии 8 ноября завершит европейский тур The Knife.

Дуэт The Knife был основан в Швеции в 1999 году Карин Дрейер Андерссон и ее братом Олофом Дрейером. Музыка коллектива – это смешение синтипопа, IDM, транса, а также всевозможные эксперименты в области электроники. Вместе они управляют компанией звукозаписи Rabid Records.

Всеобщую известность The Knife приобрели после выхода песни Heartbeats, кавер-версию которой записал на лейбле Sony шведский певец Хосе Гонсалес. На счету коллектива четыре студийных альбома, последний из которых Shaking the Habitual вышел в 2013 году. В 2009 Карин Андерссон выпустила сольный альбом Fever Ray под одноименным ником.

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