Электронный дуэт из Швеции The Knife объявил о своем распаде

The Knife. Фото: Страница группы в Facebook
Электронный коллектив The Knife объявил о своем распаде. Об этом в интервью изданию Dazed and Confused рассказала участница дуэта Карин Андерссон. Группа даст прощальный тур и после этого прекратит свое существование.
Прощальные концерты пройдут в Стокгольме, Гетенбурге, Берлине, Манчестере, Лондоне и Рейкьявике. Выступление в столице Исландии 8 ноября завершит европейский тур The Knife.
Всеобщую известность The Knife приобрели после выхода песни Heartbeats, кавер-версию которой записал на лейбле Sony шведский певец Хосе Гонсалес. На счету коллектива четыре студийных альбома, последний из которых Shaking the Habitual вышел в 2013 году. В 2009 Карин Андерссон выпустила сольный альбом Fever Ray под одноименным ником.
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