Техно-Клуб Arma17 отпразднует 7-летие на Трехгорной мануфактуре

Фото: facebook.com/arma17club
25 апреля на Трехгорной мануфактуре состоится финальное событие сезона Arma – празднование семилетия клуба Arma17. Посетителей ждет два этажа музыки: 50 артистов и четыре независимых лайнапа.
На основной сцене выступят: Magda, Mathew Jonson, Matthew Dear, Margaret Dygas, а также Konrad Black и Rrose.
Отдельное пространство будет посвящено лейблу L.I.E.S., который отметит на вечеринке свое пятилетие. В рамках специальной сессии RBMA заявлены такие техно-корифеи как Ron Morelli, Legowelt и Samo DJ.
Собственная сцена будет также у бельгийского лейбла LessIzMore. На ней представят свои сеты Maayan Nidam и Pierre, а Juju & Jordash и San Proper выступят вживую, причем последний - в составе концертной группы.
Работать над внутренним убранством будут дизайнеры Freak Fabrique, Sila Sveta, Tundra, Bring Art to Backyard и художник Павлик Кузнецов. Как заявляют организаторы, "масштабы арт-работ приближаются к рекордным даже по меркам Outline… а для глобальной инсталляции Sila Sveta и Tundra будет задействован дополнительный этаж". Звуковое сопровождение световым инсталляциям составят Abelle, Monoleak и D-Pulse.
Подробности мероприятия - здесь.
Начало - в 23.55, вход - от 1000 рублей.
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По данным опроса DJmag, клуб "Arma 17" четыре раза входил в число лучших клубов мира, пять раз - в топ 100 DJ MAG, и в этом году находится на 36 месте.
Название "Arma 17" позаимствовано у номера цилиндрического индустриального здания, центрального в группе сооружений Московского газового завода 1865 года.