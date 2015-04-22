Техно-Клуб Arma17 отпразднует 7-летие на Трехгорной мануфактуре

Фото: facebook.com/arma17club

25 апреля на Трехгорной мануфактуре состоится финальное событие сезона Arma – празднование семилетия клуба Arma17. Посетителей ждет два этажа музыки: 50 артистов и четыре независимых лайнапа.

На основной сцене выступят: Magda, Mathew Jonson, Matthew Dear, Margaret Dygas, а также Konrad Black и Rrose.

Отдельное пространство будет посвящено лейблу L.I.E.S., который отметит на вечеринке свое пятилетие. В рамках специальной сессии RBMA заявлены такие техно-корифеи как Ron Morelli, Legowelt и Samo DJ.

Собственная сцена будет также у бельгийского лейбла LessIzMore. На ней представят свои сеты Maayan Nidam и Pierre, а Juju & Jordash и San Proper выступят вживую, причем последний - в составе концертной группы.

Работать над внутренним убранством будут дизайнеры Freak Fabrique, Sila Sveta, Tundra, Bring Art to Backyard и художник Павлик Кузнецов. Как заявляют организаторы, "масштабы арт-работ приближаются к рекордным даже по меркам Outline… а для глобальной инсталляции Sila Sveta и Tundra будет задействован дополнительный этаж". Звуковое сопровождение световым инсталляциям составят Abelle, Monoleak и D-Pulse.

Подробности мероприятия - здесь.

Начало - в 23.55, вход - от 1000 рублей.

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