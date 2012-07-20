Бесплатные развлечения столицы

ИТАР-ТАСС

Москва пестрит развлечениями, но жить на полную катушку многим не по карману. Горожанам приходится экономить, особенно на развлечениях. Для тех, кто хочет как следует отдохнуть, но не желает за это платить, мы составили подборку бесплатных мест столицы.

Тхэквондо, танцы и настольный теннис

Как известно, в здоровом теле здоровый дух. В столице можно не только бесплатно развлечься, но и заняться спортом.

В Корейском культурном центре проходят бесплатные занятия тхэквондо. Это древнее корейское боевое искусство, которое держится на пяти принципах – учтивости, честности, настойчивости, самообладании и непоколебимости духа.

Если такое хобби кажется чересчур экзотичным, то можно поиграть в пинг-понг. Например, в парке Горького есть десять бесплатных столов для игры в настольный теннис. Они находятся на Фонтанной площади. Также бесплатные столы есть на дизайн-заводе «Флакон», в саду «Эрмитаж», Лианозовском парке, лесопарковой зоне «Кусково» и парке 50-летия Октября.

Чем танцы не спорт? Любители музыки и прогулок на открытом воздухе могут сходить на бесплатные уроки танцев в московские парки и на набережные. В Парке Горького хореографы из молодежной организации «Танцующий город» дают бесплатные уроки классических и клубных танцев.

По словам директора Татьяны Скалозуб, уроки танцев на площадках парка проходят по воскресеньям в дневное время в рамках подготовки к танцевальным флешмобам. В ближайших планах ребят – устроить серию танцевальных флешмобов в поддержку сборной России на Олимпиаде в Лондоне, сообщает РИА Новости.

На Пушкинской набережной можно научиться танцевать хастл. Дискотеки проходят ежедневно с 19.30 до 23.30. За расписанием можно следить в группе. Иногда здесь устраивают мастер-классы по капоэйре – смеси боевого искусства и танца, а также танцуют исторические и ирландские танцы.

ИТАР-ТАСС

Бесплатные музеи

Совместить приятное с полезным – развлечься и расширить кругозор – можно в любом из московских музеев. Особенно приятно, что такие прогулки не бьют по домашнему бюджету – в некоторые столичные музеи пускают бесплатно.

«Дом-музей М.Горького» (улица Малая Никитская, 6/2) находится в роскошном доме в стиле модерн постройки знаменитого архитектора Ф.О. Шехтеля. Изначально он возводился для банкира С.П. Рябушинского. Фасады здания облицованы глазурованным кирпичом, а поверху обвиты лентой мозаичного фриза с изображением ирисов. Но главная «изюминка» - парадная лестница холла, выполненная в форме волны. Шехтель использовал во всех комнатах дома растительные мотивы и морскую тематику. В этом доме кипит особенная «подводная» жизнь. В сороковых годах дом был передан в распоряжение писателю Максиму Горькому, а в 1965 году здесь открылся его музей. Посетителей обычно немного. Вход бесплатный.

В «Народном музее истории Московского метрополитена» (южный вестибюль станции метро «Спортивная», Хамовнический Вал, 36) благодаря экспозиции можно увидеть, как менялись вагоны со временем, вспомнить старые турникеты и потрогать «внутренности» подвижного состава.

Эскурсии проводятся по предварительной записи, тел. (495) 622-73-09

«Музей воды» (Саринский проезд, дом 13) расположен на территории бывшей Главной канализационной насосной станции. В экспозиции представлены рукописные альбомы, карты, рабочие чертежи с автографами российских ученых и инженеров. Посетители узнают историю становления централизованной системы водоснабжения и канализации Москвы.

«Музей индустриальной культуры» (улица Заречье, владение 3) собрал коллекцию школьных принадлежностей советских времен, игрушек, старой бытовой техники. Экспозиция музея посвящена детству, юности и отрочеству москвичей. Взрослые смогут поностальгировать перед музейными витринами, а дети узнают подробности о молодости родителей.

Вести.ру

Музыкальная пауза

Классическая музыка – хобби не из дешевых. Бесплатно классическими мелодиями можно насладиться в нескольких концертных залах столицы.

В Малом или Рахманиновском зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского (улица Большая Никитская, дом 13/6) можно увидеть выступления хора и камерного ансамбля, послушать фортепиано, орган и скрипку. Также в консерватории регулярно проводятся Международные фестивали скрипичной музыки, духовых и ударных инструментов и органной музыки. Бесплатные концерты проходят даже в выходные и праздничные дни.

Отдельным пунктом стоит выделить Дом-музей Булгакова (ул. Большая Садовая, дом 10 (302-Бис), музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1), Дом-музей Чехова (улица Садовая-Кудринская, дом 6), Дом-музей Шаляпина (Новинский бульвар, дом 25) и другие культурные центры. В них часто проводятся вечера классической музыки и бесплатные концерты. Обычно они приурочены к праздничным датам.

В Российской Академии музыки имени Гнесиных (улица Поварская, дом 30/36) студенты в рамках учебной программы играют на скрипке, фортепиано, устраивают вокальные вечера. В Музыкальной гостиной дома Шуваловой и Малом зале академии проходят бесплатные концерты профессиональных артистов. Свободный вход на субботние и воскресные музыкальные утренники, а также на вечерние концерты в будни.

ИТАР-ТАСС

Весь мир – театр

Театр всегда был излюбленным способом времяпровождения дворян, но даже сейчас, судя по стоимости на билеты, насладиться классическими постановками по карману только королям. Нет правил без исключений.

В молодом московском театр «Событие» (метро "Нагатинская", Варшавское шоссе, дом 38, телефон 8 (499) 408-60-75) можно бесплатно насладиться «Гамлетом», древнегреческой трагедией «Антигона» и некоторыми другими спектаклями. Главное – успеть вовремя забронировать места.

В студенческом Театре Высшей школы экономики (метро "Сретенский бульвар", "Чистые пруды", "Тургеневская", улица Мясницкая, дом 20, телефон - 624-17-49) спектакли проходят раз в две недели, на них необходима предварительная регистрация на сайте театра.

Не надо также забывать, что во многих театрах действует правило – если в зале остались свободные места, то зритель может пройти бесплатно.

ИТАР-ТАСС

Синема, синема, синема

Кино – самое доступное из развлечений, но и за него можно не платить.

В клубе «Китайский летчик Джао Да» (метро "Китай-город", Лубянский проезд, 25, телефон (495) 623-28-96, 624-56-11) каждое воскресенье в 20.00 бесплатно показывают кино разных лет.

Кинотеатр «Мир искусства» (метро «Новослободская», улица Долгоруковская, 33, строение 3, телефон (499) 978–66–19) предлагает москвичам не только современные картины, но и немое кино, мультфильмы, документалистику и работы молодых авторов. Бесплатные сеансы проводятся в определенное время по средам, субботам и воскресеньям.

В интеллектуальном клубе «Самое важное» (метро «Юго-Западная», улица проспект Вернадского, 82, аудитория 237, телефон (499) 173-04-89) каждый вторник в 18.00 проходят кинопоказы. Вход свободный. Пароль на входе: «Самое важное».

В кафе «Zavtra» (метро «Сухаревская», улица Сретенка, дом 26/1, телефон (495) 607-07-13) кинопоказы организует Frontline Club. Здесь можно насладиться неформатным кино, которое невозможно увидеть в других кинотеатрах столицы. Бесплатные показы проводятся каждый понедельник в 19:00. Для того чтобы стать зрителем, необходимо предварительно зарегистрироваться.