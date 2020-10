Калифорнийцы The Glitch Mob презентуют в столице последний альбом

"Афиша": Калифорнийское трио The Glitch Mob выступит в "Главclub"

20 августа в "Главclub" выступит калифорнийское трио The Glitch Mob. Слово "глитч" имеет множество значений, но в звукозапсии оно означает ошибки и помехи. Так и The Glitchmob создает мелодии, с которыми постоянно происходят цифровые метаморфозы.

Последняя работа The Glitch Mob – пластинка Love Death Immortality, вышедшая в феврале этого года. На столичном концерте музыканты обязательно исполнят песни с альбома, который уже занял первое место в американском танцевальном чарте и 13-е в хит-параде "Billboard 200".

Коллектив The Glitch Mob был основан в 2006 году в Лос-Анджелесе. С тех пор с квинтета он сократился до трио, исполняющего глитч-хоп. Фронтмен группы - диджей и продюсер Эдвард “edIT” Ма. Группа успела написать ремиксы на Linkin Park и The Prodigy, Daft Punk и The White Stripes.

Начало – в 20.00, стоимость билетов – от 1500 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ