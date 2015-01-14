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Культура

14 января 2015, 07:51

Вокальное шоу талантов "Х-фактор. Главная сцена" стартует на телеканале Россия

концерты жюри отборочные туры Х-фактор. Главная сцена вокальный конкурс

Фото: scena.tv

Весной 2015 на телеканале Россия 1 стартует вокальное шоу талантов "Х-фактор. Главная сцена"

С 15 января в государственном Кремлевском Дворце будут проходить отборочные туры. Группа лучших и заслуженных педагогов по вокалу России совместно с музыкальными продюсерами большинством голосов выберут 180 конкурсантов, которые предстанут перед строгим жюри.

Каждая продюсерская команда будет вести свое музыкальное направление: Максим Фадеев и Олег Некрасов – "Indigo music"; Игорь Матвиенко и Антон Беляев– "Фьюжн"; Виктор Дробыш и Станислав Пьеха – "Поп, Поп-рок"; Константин Меладзе и Евгений Орлов + Елена Кипер – "Нео-классика".

Победитель проекта подпишет контракт на запись альбома с одной из всемирно известных звукозаписывающих компаний. Ведущие: Гарик Мартиросян и Григорий Лепс.

Записаться на кастинг музыкального проекта можно на сайте организаторов Х-фактор. Главная сцена

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