Дэвид Боуи выпустил новый альбом спустя 10 лет

"Афиша": в продажу поступит новый альбом Дэвида Боуи

В 2013 году многие музыкальные "тяжеловесы" выпустили новые диски - например, Ник Кейв или Том Йорк из Radiohead. Однако альбом Дэвида Боуи The Next Day даже на этом фоне стоит особняком - главным образом потому, что его вообще никто не ждал.

На записи и концерты музыкант наложил мораторий десять лет назад, после того как перенес серьезную операцию на сосудах. Концерты пока не планируются, а вот диск к своему 66-летию Боуи записал.

На кадрах из первого клипа с нового альбома Боуи и актриса Тильда Суинтон отбиваются от их собственных молодых двойников. Другими словами – воюют с демонами прошлого. Во втором клипе Боуи ностальгически вспоминает Берлин. Город, в котором были записаны три его революционных диска Low, Heroes и Lodger.

Несмотря на свое название, The Next Day в основном посвящен не будущему, а прошлому. Но в жизни Боуи много всего было – он на каждый своей пластинке умудрялся придумать что-то новое, поэтому и свежий альбом слушать не скучно.

В музыкальных магазинах диск появится 12 марта.