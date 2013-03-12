Дэвид Боуи выпустил новый альбом спустя 10 лет

В 2013 году многие музыкальные "тяжеловесы" выпустили новые диски - например, Ник Кейв или Том Йорк из Radiohead. Однако альбом Дэвида Боуи The Next Day даже на этом фоне стоит особняком - главным образом потому, что его вообще никто не ждал.
На записи и концерты музыкант наложил мораторий десять лет назад, после того как перенес серьезную операцию на сосудах. Концерты пока не планируются, а вот диск к своему 66-летию Боуи записал.
На кадрах из первого клипа с нового альбома Боуи и актриса Тильда Суинтон отбиваются от их собственных молодых двойников. Другими словами – воюют с демонами прошлого. Во втором клипе Боуи ностальгически вспоминает Берлин. Город, в котором были записаны три его революционных диска Low, Heroes и Lodger.
Несмотря на свое название, The Next Day в основном посвящен не будущему, а прошлому. Но в жизни Боуи много всего было – он на каждый своей пластинке умудрялся придумать что-то новое, поэтому и свежий альбом слушать не скучно.
В музыкальных магазинах диск появится 12 марта.
О музыкантеДэвид Боуи – британский рок-музыкант, певец, композитор, автор песен, художник и актер. Он известен характерным голосом и интеллектуальной глубиной работ.
Музыкант выпустил 24 студийных альбома, а на протяжении своей карьеры продал 136 миллионов пластинок, тем самым войдя в десятку самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.
Шесть альбомов Боуи входят в список "500 величайших альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone. Это же издание поставило артиста на 39-е место в списке "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е место в списке "100 величайших вокалистов всех времен".