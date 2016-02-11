Вадим Демидов споет лучшие песни легендарной группы "Хроноп"

Фото: hronop.ru

14 февраля в клубе China-Town-Café лидер нижегородской группы "Хроноп" Вадим Демидов дает сольный концерт "55".

Демидов пишет мелодичные, ироничные и очень современно звучащие песни – он из тех редких музыкантов, кто сохранил ум, иронию, качество отечественной рок-музыки 80-х и сделал их созвучными нашему времени. В программе – лучшие "хроноповские" вещи. Песни будут исполнены в хронологическом порядке, от самых ранних к самым поздним.

Вадим Демидов – для m24.ru: "Важно иметь в виду, что концерт начнется ровно в четыре часа дня, это такой рок-утренник! На этот раз сделаю упор на песни с 30-летней историей. Я только что отыграл мемориальный квартирник, где пел исключительно песни 85-87-х, и что-то из этого хроноповского наследия прозвучит в Москве впервые".

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=u-4DIZB0Qwg]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Alex Repyov