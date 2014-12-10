Романтический концерт Тоно Алкальде состоится в клубе Алексея Козлова

Тоно Алкальде. Фото: kozlovclub.ru

Романтический концерт баскского музыканта Тоно Алкальде состоится 13 декабря в клубе Алексея Козлова. Музыкант подготовил специальную сольную акустическую программу.

Тоно родом из Испании. Он играет на гитаре, а также является певцом и композитором. Алкальде принимал участие в постановке мюзикла "Зорро" в ММДМ, выступал на фестивалях Suma Flamenca de Madrid (Мадрид), No Siesta/Fiesta (Норвегия), "Вива Испания 2014" (Москва).

"Маэстро Алькальде выступал на одной сцене с такими артистами, группами и музыкантами как Alejandro Sanz, Трио Ивана Смирнова, Lola Greco, Rafael Amargo, Toni Zenet, José Barrios, Martires del Compás, Ojos de Brujo, Carliños Brown, Cachao, Los Habichuela, Exilados Band", - отметили в клубе Козлова.

Музыкант гастролировал по Америке, Европе и Испании. Тоно выступал в Королевском театре в Мадриде, La Versiliana в Италии. В Москве артист выступал на площадках ММДМ, театра "Ромен" и Дома фламенко "Фламенкерия".

Сейчас Тоно Алкальде занимается продвижением нового сингла Próximo Destino.

Начало концерта в 20.00. Билеты – от 500 до 800 рублей.