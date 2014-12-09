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Культура

09 декабря 2014, 15:56

Группа "Крематорий" отметит день рождения концертом в "Главклубе"

концерты рок-музыканты Главклуб Крематорий

"Афиша": Группа "Крематорий" отпразднует день рождения в "Главклубе"

Рок-группа "Крематорий" отметит день рождения концертом в столичном "Главклубе", сообщает телеканал "Москва 24".

Со сцены прозвучат хиты "Крематория", в числе которых – композиции с нового альбома "Чемодан президента". Эта пластинка стала первым студийным альбомом за пять лет.

"Записал "Чемодан президента" очередной, сравнительно новый состав группы, единственным бессменным участником которой остается солист Армен Григорян, в свою очередь отмечающий в конце ноября 54-летие", - отметили в "Главклубе".

Концерт состоится 9 декабря. Начало в 20.00.

Билеты – 200 рублей.

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Крематорий

Группа образована в Москве в 1983 году. В первое время музыканты выступали на квартирниках. Популярность к "Крематорию" пришла после выхода альбома "Иллюзорный мир", который увидел свет в 1985 году.

Лидер, вокалист и автор почти всех песен "Крематория" - Армен Григорян.

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