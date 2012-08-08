В Зеленом театре 10 августа пройдет концерт "Короля и Шута"

ИТАР-ТАСС

В Зеленом театре парка Горького 10 августа состоится традиционный летний концерт панк-группы "Король и Шут". На разогреве у музыкантов выступит панк-группа "План Ломоносова".

На выступлении "Короля и Шута" будут представлены как хиты группы, так и песни с новых альбомов: "TODD. Акт 1. Праздник Крови" и "TODD. Акт 2. На Краю".

Тексты песен "Короля и Шута" — это горючая смесь фольклора, фэнтези, мифов и баллад. Они сочетаются у панк-исполнителей с зажигательными ритмами и харизматичным вокалом. Организаторы мероприятия обещают, что музыканты представят на сцене настоящую страшную сказку - с загадочными образами, злобными персонажами и леденящими кровь историями.