Православные активисты пожаловались на группу Slayer в прокуратуру

Активисты движения "Божья воля" обратились в прокуратуру с требованием запретить концерт треш-метал группы Slayer в Санкт-Петербурге, передает МИА "Россия сегодня".

Лидер движения Дмитрий Энтео (Цорионов) также попросил привлечь организаторов концерта к уголовной ответственности за "оскорбление чувств верующих". При этом компания "Мельница", которая "привезла" Slayer в Россию, заявила, что выступление состоится "несмотря на угрозы активистов".

При этом концерт, запланированный на 4 августа в Москве, состоялся.

Напомним, в конце июня сторонники Энтео попытались сорвать концерт Мэрилина Мэнсона в Москве. Активисты закидали яйцами автобус музыкантов и облили водой самого Мэнсона.

При этом концерт все равно не состоялся – концерт был отменен из-за "телефонного террориста".

Еще одной группой, пострадавшей от православных активистов, стали польские металлисты Behemoth. Были сорваны выступления во Владивостоке и Хабаровске, а потом несколько молодых людей не пустили зрителей на концерт группы в Новосибирске.

История вопроса

Slayer основана в 1981 году гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом. На счету у коллектива 11 студийных альбомов, два мини-альбома, две концертные пластинки, четыре DVD, один бокс-сет и 16 синглов.

Команда трижды номинировалась на "Грэмми". В 2007-м ребята получили премию за композицию Eyes of the Insane, в 2008-м – за Final Six.

Slayer участвовали в фестивалях Ozzfest, Hellfest Summer open Air, Gods of Metal, Tuska Open Air.