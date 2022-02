Американские альтернативщики OK Go выступят в клубе Yotaspace

Фото: okgo.net

В пятницу, 6 февраля, в столичном клубе Yotaspace (обновленный ГлавClub) выступит альтерантивная рок-группа из Штатов OK Go. Концерт откроет европейское турне музыкантов в поддержку последнего альбома Hungry Ghosts.

Группа появилась в 1998 году в Чикаго. На данный момент музыканты живут и работают в Лос-Анджелесе. Большое влияние на группу повлияли такие рок-коллективы, как Queen, Pixies, The Zombies и ритм-энд-блюз исполнитель Prince.

В 2007 году OK Go стали обладателями "Грэмми" за композицию Here It Goes Again. Кроме того, в 2011 году музыканты выступали на пятидесятилетии Барака Обамы.

На разогреве у OK Go выступит московская инди-группа Monokens.

Начало концерта - 20.00. Стоимость билетов - от 1700 рублей.

