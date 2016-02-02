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02 февраля 2016, 19:24

Культура

Генри Роллинз представит в Москве новую программу

Фото: Zuma/TASS/Sandy Carson

2 февраля в клубе "Москва" Генри Роллинз представит новую stand-up программу Henry Rollins Charmingly Obstinate. Она собирает в мире больше зрителей, чем его рок-концерты.

Артист соединяет удивительные качества – он и панк-вокалист, известный как фронтмен панков Black Flag, а затем хардкор-группы Rollins Band, и директор звукозаписывающего лейбла, и глубокий и трагичный писатель.

Видео: [URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=4_V1HxvVRaU]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: FilterKikUncut
Дата: 2 февраля

Время: 21:00

Место: клуб "Москва"

концерты концерт

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