Генри Роллинз представит в Москве новую программу

Фото: Zuma/TASS/Sandy Carson

2 февраля в клубе "Москва" Генри Роллинз представит новую stand-up программу Henry Rollins Charmingly Obstinate. Она собирает в мире больше зрителей, чем его рок-концерты.

Артист соединяет удивительные качества – он и панк-вокалист, известный как фронтмен панков Black Flag, а затем хардкор-группы Rollins Band, и директор звукозаписывающего лейбла, и глубокий и трагичный писатель.

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