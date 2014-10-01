Группа Infected Mushroom исполнит в "Главclub" пси-транс

Infected Mushroom. Фото: Страница музыкантов в Facebook

10 октября в “Главclub” выступит электронная пси-транс группа из Израиля Infected Mushroom. Музыканты исполнят полноценный live-сэт, в который войдут треки из мини-альбома Friends of Mushrooms и знаменитые хиты.

Основное направление Infected Mushroom – транс, однако в их музыке можно услышать и драм-н-бэйс, и дабстеп. Музыканты записывали ремиксы на The Doors и Foo Fighters, а также работали в дуэте с Джонатаном Дэвисом из Korn и Матисьяху.

На счету Infected Mushrooms восемь полноценных альбомов. Последння работа – третье по счету EP под название Friends Of Mushrooms, вышедшее 17 июня 2014 года. Основная тема серий EP - совместные работы с другими музыкантами.

Начало концерта – в 21.00, стоимость билетов – от 1800 рублей.

