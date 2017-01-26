Фото: AP/Michel Spingler

Фрэнсис Форд Коппола собирает деньги на видеоигру по фильму "Апокалипсис сегодня". Кинокомпания American Zoetrope запустила акцию по сбору средств на платформе Kickstarter. Для запуска проекта необходимо собрать 900 тысяч долларов – 50 тысяч уже есть.

American Zoetrope, принадлежащая семейству Коппола, сняла видеоролик, в котором подробно рассказывается о проекте. Сам режиссер говорит, что наблюдает, как "видеогры превратились в важный инструмент для создания историй". "Я очень рад, что фильм "Апокалипсис сегодня" станет доступен в формате, который так нравится новому поколению".

Среди авторов проекта – разработчики, работавшие над такими популярными видеоиграми, как Star Wars Galaxies, Fallout: New Vegas и "Ведьмак". В основу игры ляжет сюжет драматического хоррора о войне во Вьетнаме, снятый Копполой в 1979 году.

