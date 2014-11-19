Про маркетинговые коммуникации: трансляция с Digital Marketing Conference

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

В рамках Digital Marketing Conference 21 и 22 ноября можно будет услышать выступления ведущих зарубежных спикеров. В пятницу в 10:00 начнется лекция Джонатана Ли на тему "Эволюция больших идей. Что значит быть стратегом в эру Digital". Следом за ним обладатель 14 каннских львов Леонардо Мациас расскажет о нетрадиционном подходе к рекламе.

Обе лекции вы сможете прослушать, не заходя в зал - подключайтесь к прямой трансляции на online.m24.ru. Начало лекции Джонатана Ли в 10:00, в 11:00 на сцену выйдет Леонардо Мациас.