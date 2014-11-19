Форма поиска по сайту

19 ноября 2014, 10:27

Технологии

Про маркетинговые коммуникации: трансляция с Digital Marketing Conference

В рамках Digital Marketing Conference 21 и 22 ноября можно будет услышать выступления ведущих зарубежных спикеров. В пятницу в 10:00 начнется лекция Джонатана Ли на тему "Эволюция больших идей. Что значит быть стратегом в эру Digital". Следом за ним обладатель 14 каннских львов Леонардо Мациас расскажет о нетрадиционном подходе к рекламе.

Обе лекции вы сможете прослушать, не заходя в зал - подключайтесь к прямой трансляции на online.m24.ru. Начало лекции Джонатана Ли в 10:00, в 11:00 на сцену выйдет Леонардо Мациас.

  • Когда: 21 ноября
  • Кто: Джонатан Ли, Леонардо Мациас
  • Что: лекции о Digital и о рекламе
  • Кому смотреть: стремящимся профессионально развиваться

