29 апреля 2015, 15:33

Культура

Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком

Фото: imdb.com

Главным претендентом на роль нового Человека-паука в перезапуске серии стал актер Эйс Баттерфилд, известный по фильму "Хранитель времени". Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульфф, Том Холланд, Тимоти Чаламет и Лиам Джеймс.

Действие новой картины будет разворачиваться в школе, и поэтому киностудиям Marvel и Sony Pictures нужен был именно молодой актер, отмечает Slash Film. Так, Баттерфилду в начале апреля исполнилось 18 лет.

На сегодняшний момент существует пять полнометражных картин о Человеке-пауке. В трех из них главную роль исполнил Тоби Магуайр, а в остальных – Эндрю Гарфилд.

Человек-паук – вымышленный персонаж, супергерой комиксов издательства Marvel Comics. Это обычный студент, который после укуса паука получил суперсилу. Она заключается в увеличенной ловкости и умении выпускать паутину из рук.

Супергерою удалось выйти за пределы комиксов – он стал появляться в кино, видеоиграх и мультфильмах.

