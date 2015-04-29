Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком

Фото: imdb.com

Главным претендентом на роль нового Человека-паука в перезапуске серии стал актер Эйс Баттерфилд, известный по фильму "Хранитель времени". Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульфф, Том Холланд, Тимоти Чаламет и Лиам Джеймс.

Действие новой картины будет разворачиваться в школе, и поэтому киностудиям Marvel и Sony Pictures нужен был именно молодой актер, отмечает Slash Film. Так, Баттерфилду в начале апреля исполнилось 18 лет.

На сегодняшний момент существует пять полнометражных картин о Человеке-пауке. В трех из них главную роль исполнил Тоби Магуайр, а в остальных – Эндрю Гарфилд.