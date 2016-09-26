Звезда "Ходячих мертвецов" Майкл Кудлиц приедет на Comic Con Russia 2016

Фото: Zuma/ТАСС/El Nuevo Dia

Звезда телесериала "Ходячие мертвецы" Майкл Кудлиц приедет в Москву на фестиваль Comic Con Russia 2016. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Третий Российский международный фестиваль для поклонников поп-культуры Comic Con Russia-2016 пройдет с 29 сентября по 2 октября в первом павильоне выставочного комплекса "Крокус Экспо". Здесь состоятся главные премьеры фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, и, конечно, популярных комиксов, аниме и манга.

Майкл Кудлиц, сыгравший Абрахама Форда в сериале "Ходячие мертвецы", известен по эпизодическим ролям в таких телесериалах, как "Остаться в живых", "Побег", "Клиент всегда мертв", "24 часа" и "Баффи – истребительница вампиров". 29 сентября актер примет участие в сессии для почитателей, а в последующие дни будет участвовать в развлекательных мероприятиях.

Помимо Майкла Кудлица ожидается прибытие Натана Филлиона ("Касл"), Себастьяна Роше ("Дневники вампира"), художников комиксов Горана Парлова и Джилла Томпсона, а также автора комиксов Чипа Здарски.

В программе фестиваля множество ожидаемых премьер. Так, 1 октября режиссер Владимир Беседин и продюсер Артем Габрелянов презентуют фильм "Майор Гром" – это первая кинолента, снятая по российским комиксам. В этот же день одну из самых ожидаемых фантастических лент года – "Притяжение" – лично представит Федор Бондарчук и исполнительница главной роли Ирина Старшенбаум. Также в рамках фестиваля пройдет премьера знаменитого фильма ужасов "Ведьма из Блэр: Новая глава".