Про книги: лекция Сергея Лукьяненко о том, как придумывать сюжеты

Сергей Лукьяненко. Фото: m24.ru/Александр Сивцов

3 ноября в рамках фестиваля "Ночь искусств" в библиотеке имени Пабло Неруды выступит с лекцией Сергей Лукьяненко. Портал "Москва онлайн" проведет онлайн-трансляцию.

Создатель культовых литературных миров научит аудиторию придумывать фантастические сюжеты. Лукьяненко расскажет о том, как использовать историю из сна, правильно трактовать и записывать ночное видение

Прямая трансляция начнётся на сайте online.m24.ru 3 ноября в 20:00

Когда: 3 ноября

3 ноября Кто: писатель Сергей Лукьяненко

писатель Сергей Лукьяненко О чем: о творчестве

Кому смотреть: всем, кто мечтает написать роман



