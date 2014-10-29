Форма поиска по сайту

Новости

Новости

29 октября 2014, 18:40

Культура

Про книги: лекция Сергея Лукьяненко о том, как придумывать сюжеты

Сергей Лукьяненко. Фото: m24.ru/Александр Сивцов

3 ноября в рамках фестиваля "Ночь искусств" в библиотеке имени Пабло Неруды выступит с лекцией Сергей Лукьяненко. Портал "Москва онлайн" проведет онлайн-трансляцию.

Создатель культовых литературных миров научит аудиторию придумывать фантастические сюжеты. Лукьяненко расскажет о том, как использовать историю из сна, правильно трактовать и записывать ночное видение
Прямая трансляция начнётся на сайте online.m24.ru 3 ноября в 20:00

  • Когда: 3 ноября
  • Кто: писатель Сергей Лукьяненко
  • О чем: о творчестве

  • Кому смотреть: всем, кто мечтает написать роман

    • Начало трансляции в 20.00.

    Сюжет: Москва онлайн
