Про книги: лекция Сергея Лукьяненко о том, как придумывать сюжеты

Сергей Лукьяненко. Фото: m24.ru/Александр Сивцов
3 ноября в рамках фестиваля "Ночь искусств" в библиотеке имени Пабло Неруды выступит с лекцией Сергей Лукьяненко. Портал "Москва онлайн" проведет онлайн-трансляцию.
Создатель культовых литературных миров научит аудиторию придумывать фантастические сюжеты. Лукьяненко расскажет о том, как использовать историю из сна, правильно трактовать и записывать ночное видение
Прямая трансляция начнётся на сайте online.m24.ru 3 ноября в 20:00
- Когда: 3 ноября
- Кто: писатель Сергей Лукьяненко
- О чем: о творчестве
