Самая долгоиграющая книжная ярмарка открылась на Новом Арбате

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Книжная ярмарка "Букмаркет" на Новом Арбате, станет самой длинной среди когда-либо проходивших в столице. По информации Агентства "Москва", открывшаяся 11 ноября ярмарка продлится 109 дней.

Среди участников "Букмаркета" – ведущие отечественные издательства. Например, на ярмарке можно найти книги, выпущенные в "Манн, Иванов и Фербер", "Азбуке-Аттикус", "Никее", "Эксмо".

"Букмаркет" также предлагает большой выбор литературы для юных читателей. За детский и подростковый ассортимент отвечают издательства "Настя и Никита", "КомпасГид", "Абрикобукс", Usborne.

Кроме того, на ярмарке представлено множество товаров для творческих личностей – специальные блокноты для вдохновения, альбомы для рисования, канцелярские товары, подарочные издания и другие необходимые вещи.

Помимо торговых павильонов на территории ярмарки работают сразу две библиотеки – детская и взрослая, в которых представлен практически весь ассортимент торговых рядов. В библиотеках проходят встречи с писателями, издателями, переводчиками, книжными критиками.

Кроме того, посетителей ждут лекции, мастер-классы, воркшопы, школа писательского мастерства для взрослых, сеансы медленного чтения для детей и родителей, курсы иллюстраторов и многое другое.

Все занятия и лекции проводятся бесплатно.

Две библиотеки, семь кафе и торговые павильоны открыты ежедневно: по будням – с 12:00 до 20:00, по выходным – с 11:00 до 21:00.