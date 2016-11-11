Первое издание о Гарри Поттере продано за рекордную сумму

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг продали на лондонском аукционе более чем за 43 тысячи фунтов стерлингов из-за опечатки в названии, пишет Daily Mail.

По предварительной оценке стоимость книги составляла 15-20 тысяч фунтов стерлингов. Особенность этого издания в том, что в названии допущена опечатка – в слове "философский" пропущена вторая буква "о". Также на титульном листе книги указан ряд цифр от 10 до 1, который соответствует уникальному коду типографии.

"Книга в идеальном состоянии, что также привлекло внимание коллекционеров, и я не удивлен, что лот вызвал такой интерес и обернулся бурными торгами. Это на самом деле рекордная цена за всеми любимое произведение современной классики", – сказал старший специалист Bonhams Саймон Робертс.

Приобрел издание лондонский бизнесмен, который пожелал остаться неизвестным.