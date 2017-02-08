Стивен и Оуэн Кинг представят первый совместный роман "Спящие красавицы"

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dennis Van Tine

Король ужасов Стивен Кинг представит новый роман, написанный совместно с сыном Оуэном, сообщает ТАСС.

Книга будет называться "Спящие красавицы". Презентация романа состоится на выставке BookExpo, которая пройдет в конце мая в Нью-Йорке, где посетители смогут пообщаться с одним из наиболее значимых писателей современности.

"Спящие красавицы" станут первой совместной работой писателей. Для Стивена Кинга, которому в 2017 году исполнится 70 лет, этот роман станет 56-м, а для Оуэна – четвертым.

Стивен Кинг – культовый американский писатель, работающий в таких жанрах, как ужасы, триллер, фантастика, фэнтези, мистика. Автор 55 романов, более 200 рассказов и пяти научно-популярных исследований, Кинг является одним из самых продаваемых беллетристов: во всем мире было продано более 350 миллионов экземпляров его книг.

Ранее сообщалось, что Стивен Кинг выпустил книгу ужасов для детей. Она получила название "Чарли Чу-чу".