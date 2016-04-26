Диджей Лоренцо аль Дино: "Все эти Джастины Биберы – только продукт индустрии"

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Быть диджеем-резидентом Ибицы – звание почетное, однако многие приписывают его себе просто так. Лоренцо аль Дино – исключение, он провел на курорте долгих 29 лет. Выступавший в пляжных клубах и на многотысячных танцполах, он является настоящей легендой острова: ежегодный сезон балеарских вечеринок приходит и уходит, а Лоренцо аль Дино остается. В его дискографии значится добрая сотня релизов; он выпускал как оригинальные треки под псевдонимом 7th District Inc., так и ремиксы на хиты Кайли Миноуг, Тины Тернер, Глории Гейнор, Тома Джонса, Madness, The Stranglers и многих других. Космополит по духу и образу мыслей, Лоренцо рассказал m24.ru о том, что его раздражает на Ибице и почему нравится бывать в Москве.

– За 29 лет, что вы на Ибице, многое ли изменилось?

– К сожалению, слишком многое. Из острова хиппи-культуры Ибица превратилась в остров богатства. При этом между ценой, которую вы платите и тем качеством музыки, которое получаете, расстояние в миллиарды миль.

– Кого из артистов больше всего ждут там? Какие диджеи выступают ежегодно?

– Это очень хороший вопрос, но у него может быть огромное количество ответов. Ибица прошла путь от глубокого андеграунда до самого примитивного мэйнстрима. Большинство самых модных и популярных диджеев, таких как David Guetta или Avicii, стали успехом рекламных компаний. Но эта популярность на самом деле никак не связана с их талантом или его отсутствием. Существует масса молодых талантливых ребят, у которых нет шансов играть в клубах на острове. Это позор!

– А есть ли артисты, на музыку которых вы принципиально никогда бы не стали делать ремиксы? Есть ли у вас персональный blacklist?

– У меня есть мечта поработать с музыкой Дэвида Боуи, сделать ремиксы на ее основе, как-то переосмыслить его творчество. Он был для меня настоящим героем, когда начинал еще андеграундным музыкантом, и остался им, когда стал легендой. А все эти Джастины Биберы – только продукт индустрии. Они никогда не станут Боуи. Их срок годности выйдет раньше, чем они успеют вырасти.

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Видео: youtube/пользователь: Loukas Loco

– Есть ли какой-то "срок годности" у музыканта на Ибице? То есть можно ли сказать, как говорил Энди Уорхол, что "здесь каждый будет популярен, но на 15 минут"?

– Я считаю, что весь этот музыкальный фастфуд вообще имеет очень короткую жизнь. Этот бизнес никогда не будет надежным, если вы не будете штамповать новых артистов каждый день. Только очень высокое качество и хороший музыкальный вкус смогут оставить след в памяти слушателей.

– Вы впервые в Москве? Есть места, которые бы хотели посетить?

– Да, я впервые в России. Конечно, хотел бы посетить самые популярные туристические места, в особенности Красную площадь, московское метро и кафе "Пушкин". У меня не так много свободного времени, но, надеюсь, я смогу увидеть и узнать что-то уникальное.

– Приготовили ли вы какие-то сюрпризы для московской аудитории?

– Не думаю, что я смог чем-то по-настоящему удивить Москву. (Смеется). Но вот Москва удивила меня совершенно точно. Я был наслышан от коллег-музыкантов, как горячо здешняя аудитория принимает гостей, но почувствовать эту энергию на себе – совершенно другое дело!

– Какие у вас планы на будущее?

– Совсем скоро я выпущу очередной альбом с компиляциями, несколько новых синглов и ремиксов. Когда закончу работу над своим шестым альбомом, посвящу время тому, чтобы дать шанс нескольким молодым талантливым ребятам пробиться в этот музыкальный мир.