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Свежий воздух

07 июля 2014, 10:55

Детям расскажут о домашних животных в зооклубе Московского зоопарка

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"Афиша": В Московском зоопарке открылся детский зооклуб

Для маленьких посетителей в Московском зоопарке открылся детский зооклуб, сообщает телеканал "Москва 24".

В непринужденной обстановке знаменитый гость рассказывает малышам истории из жизни – собственной и своих питомцев. К выбору гостей организаторы подходят ответственно – приглашают исключительно любителей животных.

"Все эти сказки, истории мне особенно близки. Даже специально ничего придумывать не нужно. У меня три собаки, две кошки. Они живут на даче, и с ними постоянно что-то происходит", - рассказала телеведущая Арина Шарапова.

Занятия в зооклубе делятся на две части. Сначала об ответственном отношении к домашним животным говорят биологи. Затем слово передают гостю. В промежутках между рассказами дети играют.

"Цель клуба – привить детям любовь к домашним животным. Ребята должны понять знаменитую фразу Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили", - отметила организатор мероприятия Ольга Вайншток.

Занятия в Зооклубе проходят на новой территории зоопарка, напротив павильона "Обезьяны"; по субботам с 12.00 до 16.00. Вход свободный.

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