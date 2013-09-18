"Тараканы!" презентовали клип на песню "Любовь со 101-го взгляда"

Клип на песню "Любовь со 101-го взгляда"

Группа "Тараканы!" выпустила новое видео – это романтичный клип, снятый на лирическую песню "Любовь со 101-го взгляда". Медленная и мелодичная акустическая баллада, несмотря на нехарактерное для группы звучание, стала одним из синглов с нового альбома пакн-группы – MaximumHappy II.

Изначально "Любовь со 101-го взгляда" планировалось записать в привычном для "Тараканов!" панковском стиле. Но перед записью альбома группа приняла спонтанное решение переаранжировать трек и сделать его протяжной балладой с акустической гитарой и виолончелью.

Клип на лиричную песню снял режиссер Александр "Базука" Соломахин, к которому идея создания спокойного и романтичного видео для "Тараканов!" пришла еще год назад. Тогда, однако, в репертуаре группы не оказалось подходящей композиции.

"Видео снималось январе 2013 года в Испании, где я находился на отдыхе после записи альбома. Все идеи относительно клипов всегда исходят от режиссера Саши, и эти видео не стали исключением", – рассказал Дмитрий "Сид" Спирин, фронтмен группы.

Напомним, что премьера нового альбома "Тараканов!", MaximumHappy II, состоялась на iTunes 2 сентября. Уже через несколько часов после релиза пластинка возглавила российский чарт сервиса. Работа над диском велась в Германии, в качестве специальных гостей были приглашены известные российские и зарубежные музыканты. Презентация "MaximumHappy II" пройдет в московском "Главклубе" 12 октября.