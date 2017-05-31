Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 18:03

Экология

СМИ сообщили о решении США выйти из Парижского соглашения по климату

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп принял решение по Парижскому соглашению о климате, сообщает "Газета.ру". Информацию о выходе США из соглашения распространил американский канал CNN.

Данный шаг американского лидера уже называют серьезным изменением внешней политики США, потому что практически все основные страны мира участвуют в соглашении.

Также отмечается, что таким образом Трамп отменяет одно из важнейших достижений администрации экс-президента Барака Обамы по решению проблемы изменения климата.

Соглашение по климату было принято 2 декабря 2015 года на Парижской конференции в период президентства Барака Обамы.

Во время предвыборной гонки Дональд Трамп заявил, что необходимо пересмотреть соглашение. По его словам, действия властей США в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны.

