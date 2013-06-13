Новый вид подмосковных клещей может спровоцировать боррелиоз

В подмосковных лесах появились опасные иксодовые клещи

Новый опасный вид клещей – иксодовых - появился в июне подмосковных лесах. Насекомые, от которых не всегда защищает даже плотная одежда, являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и ботулизма.

Иксодовых клещей обычно много в Сибири и на Дальнем Востоке. Для центральной России они считаются экзотикой. Многие связывают нашествие насекомых с потеплением климата, другие уверены, что этим клещам холод не мешает паразитировать даже на пингвинах в Антарктиде.



Опасность подстерегает людей на дачных участках, в парках и в лесу (особенно в березовом). После прогулок специалисты советуют тщательно осмотреть свое тело и одежду. Профилактические прививки и препараты не дают большого эффекта. Поэтому единственным средством защиты остается одежда, не позволяющая клещам заползти под нее. При укусе клеща необходимо его извлечь и незамедлительно обратиться к медикам.

Кстати, эксперты опровергли распространенное заблуждение – клещи не падают с деревьев, так в основном живут в траве.