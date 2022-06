10 самых сексапильных музыкантов, в которых стоит влюбиться

Отметивший в прошлом месяце юбилей Риккардо Мути как-то заметил, что элементы шоу на классических концертах набили оскомину и оказывают негативное воздействие на искусство, дискредитируя его неотъемлемую философскую составляющую.

Противоположного мнения придерживается Йонас Кауфман, который считает, что визуальная часть (и сама внешность исполнителя) подчас становится даже более значимым фактором для той части публики, которая находится в начале пути и еще не обрела ориентиров в классике.

Редакция m24.ru решила представить на суд читателям десять музыкантов, обладающих яркой внешностью и способных повести за собой. Академическая музыка – это не только интеллектуально, но и чертовски притягательно.

Чарли СИЕМ, скрипач

Чарльз Максимилиан Сием, сын норвежского миллиардера, мог бы проводить дни своей юности, лениво попивая коктейли на яхте в окружении русских моделей и без особой охоты слушая наставления предприимчивого отца, в конце 70-х вложившего средства в нефтяной и судоходный бизнес. Как сообщает официальная биография Чарли, главным потрясением его детства стал скрипичный концерт Бетховена в исполнении Иегуди Менухина. В пять лет в руках мальчика появилась скрипка-восьмушка. Став студентом Королевского музыкального колледжа в Лондоне, он уже имел за плечами Итон и Кэмбридж. Его наставниками были Ицхак Рашковский, одессит по происхождению, музыкант с мировым именем, а затем один из самых выдающихся скрипачей-виртуозов современности – Шломо Минц.

Чарли играет на скрипке Гварнери Дель Джезу D’Egville 1735 года, застрахованной на сумму, превышающую десять миллионов британских фунтов. Когда-то она принадлежала принцу Пруссии. Молодой человек выступает в самых престижных залах мира (интересно, что он успел дать концерт с Оркестром Московской филармонии под руководством Юрия Симонова) и при этом он, обладатель аристократической внешности, успешно сотрудничает с лидерами фэшн-индустрии – о контрактах с Чарли мечтали Christian Dior, Hugo Boss, Dunhill, Giorgio Armani. Его поклонники – Леди Гага, Мэрайя Кери, Селин Дион, Кэти Перри, а также два главных редактора журнала Vogue в Штатах и Италии – Анна Винтур и Франка Соццани.

Чарли является убежденным приверженцем той точки зрения, что для классической музыки нет границ – она должна звучать повсюду и для самой разной публики, вне зависимости от образования, рода занятий, социального статуса. В интервью Чарли любит рассказывать о своем далеком предке – норвежском скрипаче и композиторе Уле Булле, его участии в событиях Французской революции и образе денди. "Он был олицетворением романтического героя", – считает Чарли.

Где послушать: Италия, Ареццо Римский амфитеатр, 11 августа



Йонас КАУФМАН, оперный певец

"Жить в славе – наслаждение, но оно достигается каторжным трудом, – говорит Йонас Кауфман, певец, которого называют лучшим тенором XXI века. – К успеху нужно быть готовым морально".

Йонас может быть разным. Может глубокомысленно рассуждать о трагедии гётевского Фауста (тем более, что сам не раз выходил на сцене в образе стареющего искателя истины), а может рассказывать о безумствах своей бурной молодости. Слово "секс-символ" вызывает у него улыбку. "Первое время мне было очень трудно принять тот факт, что все уделяют такое внимание моей внешности. Казалось, голос вообще никто не принимает в расчет". Конечно, Йонас кокетничает. Его цепляющая внешность мачо (предки Кауфмана родом из "зеленого сердца Германии", Тюрингии, где жили евреи-ремесленники, покинувшие Италию), дополненная чувством юмора, свободным существованием в самых экстремальных постановках, открытой улыбкой и доброжелательностью, способствует пополнению рядов апологетов оперного искусства.

Йонас как-то рассказывал забавный случай из творческой биографии: ему предложили спеть партию Обнаженного юноши в шенбергском "Моисее и Аароне". По задумке герой должен был появиться на сцене абсолютно голый. Певец пожал плечами и ответил, что в либретто еще значатся четыре обнаженные девственницы. Если таковых задействуют в постановке, то он подпишет контракт. Конечно, на этом в переговорах пришлось поставить точку.

Видео: youTube/пользователь: Jorge Echeverri

Где послушать: Германия, Мюнхен Баварская национальная опера, 30 сентября



Барбара ХАННИГАН, оперная певица, дирижер

Магическое обаяние Ханниган пленяет самых оригинальных режиссеров и дирижеров. Кажется, для нее не существует ничего запретного на сцене. Горячие поцелуи с партнерами Анны Нетребко – детская шалость в сравнении с тем, что доступно этой канадской демонессе. Причем ее видят как суккубом, так и воплощением жертвенности. В феврале этого года в рамках абонементов Гётеборгского симфонического оркестра открылась фотовыставка Элмера де Хааса, который представил две серии снимков Ханниган – "Сирена" и "Солдатская сказка". На одной из них на певице только прозрачная рубашка. В постановке оперы Альбана Берга "Лулу" в брюссельском театре La Monnaie Ханниган выходит на сцену в белье (режиссер – поляк Кшиштоф Варликовский). Далеко не каждая солистка способна преодолеть такой психологический порог. Сексуальность, даже нездоровая, для Барбары служит одним из инструментов для достижения психологической глубины своих героинь.

Видео: youTube/пользователь: Rudiger Neumann

Где послушать: Италия, Милан Театр Франко Паренти, 4 сентября



Теодор КУРЕНТЗИС, дирижер

Первый номер арт-журнала Desillusionist украшал загадочный портрет греческого дирижера, на тот момент культивировавшего высокое искусство на новосибирской почве. Текст интервью на нескольких разворотах сопровождали совершенно нетипичные для классического музыканта фотографии, на которых Курентзис представал в образе падшего ангела – с обнаженным торсом и черными крыльями. Будто уставший, но при этом чувственный взгляд маэстро пленил не один десяток женских сердец. Его инфернальный имидж, сочетающий декаданс и отшельническую просветленность, пришелся по вкусу не только профильным изданиям, но и хипстерам, а также аудитории, которую принято позиционировать как сегмент luxury.

В 2011 году Теодор встал у руля Пермского оперного театра. Результаты его грамотного художественного руководства иллюстрируют отечественные и европейские премии – театральные и музыкальные. В ноябре на CD выйдет Don Giovanni Моцарта в исполнении симфонического оркестра musicAeterna и солистов из разных стран. Осведомленная публика предвкушает, что запись, как и две предыдущие – Le nozze di Figaro и Cosi fan tutte – станет настоящим потрясением. Кроме того, поклонники Теодора в Москве, до сих пор спорящие о недавней трактовке малеровской "Трагической" симфонии, через неделю получат шанс увидеть в кино недавнюю премьеру пермской "Травиаты".

Видео: youTube/пользователь: Perm Opera Ballet Theatre

Где послушать: Австрия, Вена Konzerthaus, 12 сентября



Юджа ВАНГ, пианистка

"Кажется, она обладает всем: темпом, гибкостью, мощью пианистического туше и тонкостью интерпретаций". Так пишет о пианистке New York Times. Хрупкая девушка, которую сравнивают с восточной фарфоровой статуэткой, демонстрирует фантастический темперамент. Восторги критики сыпятся на нее как из рога изобилия. Ее ставят в один ряд с крупнейшими пианистами прошлого века, отмечают глубину прочтения и безукоризненное владение стилями. При этом пианистка ведет блоги и не сторонится глянца – ее фотографии во весь рост публиковали Vogue, Elle, Marie Claire. Ванг выступет с Валерием Гергиевым, Густаво Дудамелем, Лионелем Бренгье. При этом она неизменна в выборе фасона туалетов, выгодно подчеркивающих ее идеальные ноги.

Видео: youTube/пользователь: MusicLover26

Где послушать: Австрия, Зальцбург Haus für Mozart, 12 августа



Алондра де ла ПАРРА, дирижер

Запись репетиции де ла Парра с Оркестром Парижа облетела весь Youtube. Восторженные комментарии смешиваются с агрессивной реакцией академических музыкантов. Дирижируя "Танец №2" мексиканского композитора Артуро Маркеса, де ла Парра двигается, как на танцполе. Первые пульты ни единым мускулом лица не выдают своего отношения к такой манере работы.

Латиноамериканка сама ведет Instagram, соглашается на модные фотосессии в брендовой одежде (Luis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Vanessa Arregui), ее лицо появляется на обложках глянцевых журналов (In Style, Vanidades, Women's Health). Пласидо Доминго, покоренный музыкальным чутьем и профессионализмом девушки, в одном из интервью назвал ее "выдающимся дирижером современности".

В репертуаре де ла Парры огромное количество сочинений ныне живущих мексиканских авторов. Европейские коллективы предлагают ей альтернативу – с Лондонским филармоническим оркестром Алондра дебютировала Второй симфонией Малера.

Видео: youTube/пользователь: eightseasons

Где послушать: Германия, Берлин 22 августа, Konzerhaus



Андреас ОТТЕНЗАМЕР, кларнетист

По версии ECHO Klassik Оттензамер стал обладателем титула "Инструменталист года 2016". Высокий, статный концертмейстер группы кларнетов Берлинского филармонического оркестра красив как картинка. Посещает фэшн-показы, неплохо играет в теннис. Его творческая биография отвечает всем самым высоким стандартам классических музыкантов: начал занятия в раннем возрасте, перепробовал несколько инструментов, но по примеру отца выбрал кларнет. Выступал с Молодежным оркестром Густава Малера, оркестром Венской оперы и многими другими коллективами, но мечтал стать одним из Берлинских филармоников.

Видео: youTube/пользователь: 클래식의 숲(Classical forest)

Где послушать:

Германия, Бремен Haus der Bürgerschaft, 20 августа



Василий ПЕТРЕНКО, дирижер

Сорокалетний худрук Ливерпульского королевского симфонического оркестра попал в этот топ, поскольку часть редакции m24.ru обнаруживает в нем внешнее сходство с обладателем "Оскара" Мэттью Макконахи. Дирижер периодически выступает в Москве с Госоркестром Светланова, в котором не так давно занял пост главного приглашенного дирижера.

Несколько лет назад высказывание Петренко о сексуальности женщин за дирижерским пультом возмутило норвежское музыкальное сообщество. Его мнение о том, что девушка вызывает у оркестрантов посторонние мысли, а мужчина, наоборот, настраивает коллектив на продуктивный рабочий процесс, многие приняли в штыки. Мы позволим себе не согласиться с Василием, так как он сам весьма привлекателен.

Видео: youTube/пользователь: Hibrow

Где послушать: Москва, Большой зал консерватории, 26 декабря



Филипп ЖАРУСКИ, оперный певец

На прошлой неделе французский контратенор, любимец публики, неожиданно для приверженцев аутентичного исполнительского искусства принял участие в концерте-трибьюте Дэвиду Боуи (инициатива крупнейшего музыкального фестиваля Proms) и в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Андре де Ридде исполнил песню Always Crashing in the Same Car из альбома Low 1977 года. Более привычная для Жарусски среда – музыка эпохи барокко. В начале июня на DVD вышла пикантная "Альцина" Генделя в постановке Кэти Митчелл, где Жарусски спел партию Руджеро. Европейская критика вместе с публикой фестиваля в Экс-Ан-Провансе рукоплескала ему, а потом взахлеб обсуждала сцену, в которой партнерша Жарусски, Патрисия Пётибон связывала его в постели.

В середине июля Жарусски стал обладателем престижной премии ECHO Klassik как "Певец года".

Видео: youTube/пользователь: randgeschehen

Где послушать: Польша, Вроцлав Narodowe Forum Muzyki, 5 сентября



Дэвид ГАРРЕТТ, скрипач

Американец с немецким происхождением, улыбчивый блондин под два метра ростом, скрипач-виртуоз и мастер кроссовера. Уже в 11 лет он получил от президента Германии в награду свою первую скрипку Страдивари. Он и сейчас выходит на сцену с инструментом, сделанным великим мастером, и собирается в этом году отметить его 300-летие.

Гарретт умеет делать из классики зрелище, полноценное шоу, что, естественно, производит на публику мощный эффект. Однако и профессионалы отдают должное его отточенной технике. Недаром рядом с его именем то и дело проскакивает определение "гений". Самый скоростной скрипач в мире играет "Полет шмеля" Римского-Корсакова за 65 секунд.

Гарретт сексапилен: смокингу он предпочитает пиджак на голое тело. После нескольких аккордом женская часть публики готова вырезать сердце из груди и преподнести музыканту в качестве сувенира. Несмотря на такой успех, артист крайне осторожен в рассказах о личной жизни, да и на пресс-конференциях он молчалив и оттого еще более загадочен и желанен для дам, любящих не только искусство, но и его проводников.

Видео: youTube/пользователь: MusicNoteBlog