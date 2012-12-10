Легендарные Flying Steps станцуют брейк-данс под классическую музыку

Фото: www.redbull.ru

В столице в рамках мирового турне 12 и 13 декабря пройдет выступление Flying steps - неоднократных чемпионов мира по брейк-дансу. Они доказали, что брейк-данс можно танцевать и под классическую музыку.

Шоу Red Bull Flying Bach пройдет в московском театре Эстрады под аккомпанемент режиссера и музыкального директора оперного театра Кристофа Хагеля, который исполнит произведения знаменитого немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха.

Red Bull осуществил давнюю мечту би-боев по созданию своего уникального шоу, которое длится 70 минут. Участники знаменитой брейк-данс команды не просто танцуют, а создают визуальный перформанс, оживляя клавир Баха. "Их движения выглядят также круто, как звучит фуга Баха", отметил Хагель.

Flying Steps - известная команда из Германии, снявшая несколько клипов, и занявшая 1-е место на мировом чемпионате BOTY 2000. Известным ее участником является Benny, занесенный в книгу рекордов Гиннеса за 62 оборота на голове и получивший приз, как лучший би-бой мира 2000 года по версии BOTY. В период с 1995 по 1997 года вместе с этой командой выступали братья Алексей и Александр Мерзликины - участники Санкт-Петербургской команды Jam Style crew.