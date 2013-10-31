Подмосковные кладбища не передадут в частные руки

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области не будет частных кладбищ. Об этом заявила министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Екатерина Семенова. По ее словам, регион пока не готов к такому шагу.

Она также отметила, что более 80% подмосковных кладбищ находится в неудовлетворительном состоянии. А из-за несоответствия санитарным нормам власти планируют закрыть 380 из них.

"Эти кладбища находятся вблизи водоемов, нарушая экологическую среду или другие санитарные нормы, несовместимые с установленными параметрами", - сказала Семенова.

Также глава ведомства заявила, что сфера похоронного дела в регионе максимально криминализирована, а стоимость земельного участка под захоронение на "теневом" рынке варьируется от 50 тысяч до 5 миллионов рублей.

Отметим, что Подмосковье является лидером по количеству кладбищ в стране, всего их на территории региона - более 1,3 тысяч. Это 13% от общего числа кладбищ во всей России. При этом в Московской области находится 25 тысяч заброшенных могил большого срока захоронения.

"Мы испытываем проблему использования вторичных земельных ресурсов, поэтому нам необходимы любые возможности использования во вторичном обороте такие земли", - отметила Семенова.