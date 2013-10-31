Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2013, 16:18

Город

Подмосковные кладбища не передадут в частные руки

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области не будет частных кладбищ. Об этом заявила министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Екатерина Семенова. По ее словам, регион пока не готов к такому шагу.

Она также отметила, что более 80% подмосковных кладбищ находится в неудовлетворительном состоянии. А из-за несоответствия санитарным нормам власти планируют закрыть 380 из них.

"Эти кладбища находятся вблизи водоемов, нарушая экологическую среду или другие санитарные нормы, несовместимые с установленными параметрами", - сказала Семенова.

Также глава ведомства заявила, что сфера похоронного дела в регионе максимально криминализирована, а стоимость земельного участка под захоронение на "теневом" рынке варьируется от 50 тысяч до 5 миллионов рублей.

Отметим, что Подмосковье является лидером по количеству кладбищ в стране, всего их на территории региона - более 1,3 тысяч. Это 13% от общего числа кладбищ во всей России. При этом в Московской области находится 25 тысяч заброшенных могил большого срока захоронения.

Ссылки по теме


"Мы испытываем проблему использования вторичных земельных ресурсов, поэтому нам необходимы любые возможности использования во вторичном обороте такие земли", - отметила Семенова.

кладбища Подмосковье проекты Екатерина Семёнова социальные объекты мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика