Горячую линию открыли для покупателей мест под семейное захоронение в Москве

Фото: m24/Игорь Иванко

Для покупателей мест под семейные захоронения в Москве открыта горячая линия, в связи с объявленным ранее электронным аукционом, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

По словам главы департамента Геннадия Дегтева, все потенциальные покупатели могут рассчитывать на индивидуальную консультативную помощь в ходе подготовки к торгам, так как для Москвы это первый опыт таких продаж.

"Полную информацию о местах и процедуре участия в аукционах можно получить по телефону 8 (499) 652-60-25", – сказал Геннадий Дегтев.

Обязательным инструментом участия в торгах является электронная подпись. В удостоверяющих центрах "Росэлторга" цена на получение такой подписи снижена в два раза до 3 тысяч рублей.

Напомним, первые 100 мест под семейные захоронения на 13 столичных кладбищах выставлены на открытый электронный аукцион.

Торги состоятся 11 и 18 ноября. Стартовая цена за участок площадью 3,6 квадратных метров варьируется от 226 тысяч рублей до 3,8 миллиона рублей. Самая высокая стартовая цена на места под семейные захоронения на Троекуровском кладбище, самые "бюджетные" – на Лианозовском, Долгопрудненском и Зеленоградских кладбищах.